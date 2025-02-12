Взрывы раздались в Киеве: город атаковали баллистикой, есть последствия от обломков

Киев услышал взрывы ночью 12 февраля. В городе и многих областях объявили воздушную тревогу за несколько минут до этого.

Воздушные силы написали об угрозе баллистического удара. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Этой же ночью Украина снова была под атакой "Шахедов": где фиксировали вражеские дроны

Воздушная атака на Киев ночью 12 февраля: что произошло

Воздушную тревогу в Киеве внезапно объявили в 04:26, вместе со столицей сирены зазвучали во многих областях вокруг и не только.

Воздушные силы сразу опубликовали предостережение об угрозе применения баллистики с северо-востока.

Через несколько минут в Киеве прогремел взрыв, а затем горожане услышали еще ряд таких звуков.

В столице шумно. Работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!

– написал в это время городской голова Виталий Кличко.

Также в Киевской ОВА отметили, что продолжается ракетная атака и в регионе работают силы ПВО.

Глава КГВА Тимур Ткаченко написал в телеграмме, что в результате атаки есть попадание обломков и возгорания в Голосеевском и Подольском районах. Также в Соломенском и Святошинском районе фиксируют возгорания на крышах жилых домов, и еще в Соломенском районе пожар в нежилом помещении.

Информацию о пострадавших устанавливают, на места направляются соответствующие службы.

В такое время крайне важно соблюдать информационную тишину, не снимать и не выкладывать в сеть работу наших защитников. И обязательно оставайтесь в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

Добавим, что перед этим продолжалась атака вражеских ударных дронов, и Киев и Киевская область также были в ее эпицентре. Власть в то время, а это было за несколько часов до конца суток 11 февраля, тоже писала о работе Противовоздушной обороны в регионе.

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Киев подвергался воздушной атаке и в канун, 10 февраля. Тогда враг применил дроны-камикадзе, В Соломенском районе столицы, власти сообщали о падении обломков и пожаре в одноэтажном нежилом здании и на территории рядом.