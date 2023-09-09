Есть один нюанс: новые детали "хлопка" на "избирательном участке" в Бердянске

В ночь на 8 сентября возле так называемого "избирательного участка", который россияне организовали в одном из лицеев временно оккупированного Бердянска произошел "хлопок". Оккупанты отчитывались об успешной работе "ПеВеО", но на самом деле там работать было нечему.

Это местные партизаны заложили взрывчатку, о чем 24 Каналу рассказал заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов. Самих взрывов было два.

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"Хлопок" в Бердянске

Россияне начали так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях. 8 сентября в помещении лицея одного из районов должен был заработать "участок". Но помешал "хлопок", который "приветствовал" оккупантов ночью.

"Около полуночи местные рассказали, что что-то взорвалось, но прилетов не зафиксировано. Оказалось, что это была взрывчатка, заложенная партизанами. Через 20 – 30 минут, когда был первый взрыв и туда съехались полицейские, коллаборанты, россияне и другая публика, чтобы разбираться, произошел второй взрыв – более результативный, чем первый", – рассказал подробности Дудукалов.

Вместо этого оккупантам грезилась работа "ПеВеО" и как всегда "успешная", о чем они отчитывались на утро. К слову, они всегда поют эту песню, когда на временно оккупированных территориях раздается "хлопок".

"Но мы понимаем, что это работа с приставкой "нет": не сбили, не отработали, не победили", – подчеркнул заместитель председателя Бердянского районного совета.

Выборы на временно оккупированных территориях: что известно