У Украины появились новые возможности бить в тыл россиян, – командир "Ахиллеса"

Сейчас Украина способна наносить удары по объектам вглубь России. Речь идет о российской логистике, складах, аэродромах, командных пунктах, ПВО и так далее.

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко заметил 24 Каналу, что Силы обороны делают все, чтобы уничтожать врага. Украинские защитники продолжат поражать важные цели.

Какие объекты могут поражать ВСУ?

Юрий Федоренко рассказал, что ранее Украина могла наносить удары на расстояние от 50 до 200 километров преимущественно с помощью применения западных образцов вооружения. Например, HIMARS. Однако они очень дорогие, а политическая составляющая о возможности поставки постоянно менялась.

Сейчас наши мидлстрайки, то есть ударные дроны-камикадзе, способны работать на эти глубины. Например, в апреле 429-я бригада "Ахиллес" поразила в Воронежской области два вертолета, уничтожила двух пилотов. По состоянию на сегодня эти Ту непригодны для ремонта. К сожалению, они не выгорели полностью. Но по информации, которой мы владеем, эти вертолеты пойдут под списание. Это удалось сделать на глубине более 100 километров от линии государственной границы с Украиной,

– сказал он.

Также на территории России подразделение отработало по дорогостоящим системам РЛС, которые стоят от 10 миллионов долларов. На направлении оперативной глубины расположены склады, которые поставляют фронт. То есть это влияние на логистику, благодаря которой оккупанты могут совершать ударно-штурмовые действия.

Нужно поставлять на поле боя разведывательные, ударные дроны, боеприпасы, пушки, снаряды, системы реактивного огня, системы термобарического действия, как "Сонцепек", и так далее. Склады, из которых будут это подвозить, расположены на глубине 50, 70, 100 километров от линии боевого соприкосновения или линии государственной границы. Сейчас есть возможность воздействовать на них массово.

Что происходит дальше? Если вот здесь был уничтожен склад, с которого должна была прийти на переднюю линию техника и вооружение, то на фронте враг теряет возможности к ведению активных действий как по разведке, так и по огневому поражению. Также останавливается способность ведения активных штурмовых действий с помощью их пехотных подразделений,

– объяснил командир.

Также РЛС, которые обнаруживают украинскую авиацию, не дают ей возможности подлететь близко к линии боевого соприкосновения, средства ПВО нацелены на то, чтобы сбить наши самолеты. Они не подпускают их к тому расстоянию, с которого наша авиация могла бы максимально продуктивно и точно сбрасывать управляемые авиабомбы по законным военным объектам на временно оккупированных территориях или на территории России.

В случае, когда мы массированно влияем на оперативный уровень, выбиваем радары, средства ПВО, то возникает бридж, который дает возможности нашей авиации и другим ударным средствам подходить гораздо ближе, наносить удары прицельно и точно. Здесь будет расположен ряд важных командных пунктов, где сидят российские генералы, полковники и так далее, которые до недавнего времени чувствовали себя достаточно комфортно. Сейчас этот комфорт испаряется на глазах,

– отметил военный.

Кроме того, центры оккупантов, которые тренируются на нашем гражданском населении, применяя беспилотники, будут уничтожаться. Это происходит в Херсонской области, когда враг намеренно выводит пополнение операторов и дает им команду тренироваться на украинских гражданских. Наших гражданских защищают украинские системы радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики, средства ПВО.

Интересно, что территория России все больше страдает от украинских дронов, в частности, объекты энергетики. Соучредитель аналитического центра Brussels Freedom Hub Роланд Фройденштайн объяснил, почему Россия не может защитить свою энергетическую инфраструктуру. В частности, повышение цен на нефть, с помощью которой враг финансирует войну, заставило Украину действовать креативнее и решительнее в атаках на российскую энергетическую инфраструктуру. Также Украина создает все больше разного дальнобойного вооружения. Говорится о дронах различного типа, крылатых ракетах.

Взрывы в России: последние новости

В ночь на 13 мая дроны атаковали Россию. Взрывы раздавались в Ярославле, Краснодарском крае, Ростовской, Тульской и Нижегородской областях.

Одним из главных объектов атаки стал порт Тамань в Краснодарском крае. Там возник масштабный пожар. Удару подверглась нефтяная инфраструктура.

Местные власти в Ярославле сообщили, что большинство БПЛА якобы удалось сбить, но обломки одного из дронов упали на промышленный объект.

Сообщали об атаке на Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае. Там расположен аэродром, с которого выпускают "Шахеды" по Украине.

Впоследствии в Генштабе ВСУ подтвердили, что был поражен терминал "Таманьнефтегаз" и завод "Ярославский". Известно, что "Таманьнефтегаз" – один из важнейших для России нефтяных терминалов, который обеспечивает россиян топливом.

Утром 13 мая в Башкортостане горел один из крупнейших узлов "Транснефти". Пожар возник на линейной производственно-диспетчерской станции "Нурлино". Это один из ключевых узлов транспортировки российской нефти с Урала и Западной Сибири в южные регионы России и экспортных маршрутов.