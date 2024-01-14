Такие случаи продолжатся: кто с российской стороны способствует "хлопку"
На территорию России все чаще прилетает "хлопок". Противопожарная система страны-агрессора очень плохо работает, ведь это очень хорошая коррупционная история.
Об этом 24 Каналу рассказала российская оппозиционерка Ольга Курносова. По ее словам, из-за этого в России нередко случались пожары, в которых были погибшие.
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Пожаров будет еще много
Ольга Курносова отметила, что часто в России экономили на пожарной системе. Когда объект принимают в эксплуатацию, там должны проверять, работают ли пожарные системы. Но многим хотелось на этом сэкономить, дать взятку пожарному, чтобы не устанавливать эти системы.
По словам оппозиционерки, часто пожарными работают не россияне, а мигранты. Ведь российские пожарные живут в ужасающих условиях и получают не столь большую зарплату.
Я думаю, что таких случаев будет происходить все больше. Я напомню, мигранты живут в ужасающих условиях, по 10 человек в комнате получают не так много. Поэтому если кого доведут, то еще что-то подожгут,
– сказала она.
Падение ракет в России
Когда оккупанты запускают ракеты на территорию Украины, часто случается, что они падают на территорию самой страны-агрессора. В частности, возле Краснодара в ночь на 13 января в поле упала ракета. По предварительным данным, говорится о российской ракете Х-101.
Российская оппозиционерка отметила, что в России заявили о "несанкционированном запуске". В этот раз обошлось без жертв.
Они забывают сказать, что это упавшая на российской территории ракета. Только случайно она никого не убила. В следующий раз обязательно убьет,
– добавила Курносова.
Возле Краснодара упала ракета: что известно
- Ночью 13 января недалеко от поселка Бичевый возле Краснодара упала ракета. Между станицами Павловская и Атаманская образовалась воронка. На видео видно, что в воронке до сих пор лежит сам снаряд, его тип еще предстоит установить. Однако, по предварительным данным, это ракета Х-101.
- Российские СМИ пишут, что место падения перекрыто, как и часть трассы. На место отправились саперы. Официальных сообщений о случившемся от российских властей не было. Есть заявления только о падении "неустановленного объекта" и перекрытии части дороги.
- Утром 13 января российские захватчики выпустили по Украине 40 воздушных целей. Известно, что силам ПВО удалось сбить 8 ракет. В Воздушных силах добавили, что более 20 ракет, не вошедших в статистику сбитых, "не достигли своей цели".