Мы имеем право на это: у Зеленского сказали, причастна ли Украина к "хлопкам" и рейдам в России

За последние несколько недель на территории России активизировались различные партизанские движения. На военных объектах российской армии регулярно расцветает "хлопок".

По словам советника главы ОПУ Михаила Подоляка, право Украины на самозащиту четко зафиксировано международным правом и признается всем миром, даже нейтральными странами. Об этом он рассказал 24 Каналу.

Смотрите также "Освобождение" городов, контроль над частью региона: все, что происходит на Белгородщине

Украину интересуют только временно оккупированные территории

В то же время он заверил, что к наступательным действиям на российской территории Украина не имеет отношения – это делают сами граждане России. Среди них уже известный Российский добровольческий корпус и другие партизанские движения внутри страны-агрессора.

"Я скажу парадоксальные вещи, но это не мы наносим удары по России – это делают партизанские движения, среди которых не только РДК. Еще будет много разных "движений", которые себя постепенно проявят, когда будут понимать, что управляемость процессами в России упала", – отметил Подоляк.

Михаил Подоляк о рейде РДК на Белгородщине: смотреть видео

По его словам, западные партнеры понимают действия Украины и предоставляют нам оружие для защиты и изгнания оккупантов с оккупированных территорий. Международное право четко фиксирует: если страна-агрессор немотивированно на тебя напала, ты можешь уничтожать все, что расположено на территории врага.

Союзники поддерживают действия Украины

Подоляк подчеркнул, что представители стран Запада дали четкий месседж – Украина может делать абсолютно все что угодно, для обеспечения своей обороны. В частности, уничтожать любые объекты, которые непосредственно угрожают Украине, но размещены на территории России.

Полгода назад мы бы этого не услышали, потому что все боялись Россию. Наконец они начали говорить объективные вещи,

– добавил советник главы ОПУ.

Что известно о рейдах на Белгородщину