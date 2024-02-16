Загадочный "хлопок": в Ростове сообщают о взрывах
В Ростове-на-Дону прогремел сильный взрыв. Причины взрыва неизвестны.
В сети активно публикуются видео с камер наблюдения, на которых слышны сильные взрывы. Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.
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Что говорят власти Ростова
Обстоятельства взрыва остаются неизвестными. По информации властей Ростовской области, система противовоздушной обороны России в этот момент в городе не функционировала.
Следует отметить, что Ростов расположен примерно в 180 километрах от территорий Украины, подконтрольных ВСУ, и у Вооруженных сил Украины есть орудия, способные наносить удары на такие расстояния. Однако на данный момент отсутствуют какие-либо подтверждения того, что за сегодняшним взрывом стоит Украина. Власти России молчат, так же как и Киев.
Взрывы в России: последние новости
- В ночь на 15 февраля беспилотники Главного управления разведки совершили успешный удар по нефтебазе в Курской области. Примерно в полночь там начался сильный пожар. По предварительным данным, российские оккупанты потеряли три резервуара с топливом.
- В Белгороде также раздались сильные взрывы в результате неполадок во время работы российской ПВО. По меньшей мере 9 человек погибли, а 20 получили ранения. Такая работа ПВО вызвала большую истерику у россиян.
- В городе Бийск, расположенном в Алтайском крае России, произошел взрыв в районе федерального научно-производственного центра "Алтай". Мэр города Виктор Щигрев охарактеризовал инцидент как "хлопок" и объяснил, что взрыв, вероятно, связан с "технологическим процессом", поскольку на предприятии проводились соответствующие работы.