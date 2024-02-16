Загадочный "хлопок": в Ростове сообщают о взрывах

В Ростове-на-Дону прогремел сильный взрыв. Причины взрыва неизвестны.

В сети активно публикуются видео с камер наблюдения, на которых слышны сильные взрывы. Об этом рассказывают пропагандистские СМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также "Каждый день у них что-то подгорает": Игнат прокомментировал подготовку аэродромов России к возможным атакам

Что говорят власти Ростова

Обстоятельства взрыва остаются неизвестными. По информации властей Ростовской области, система противовоздушной обороны России в этот момент в городе не функционировала.

Следует отметить, что Ростов расположен примерно в 180 километрах от территорий Украины, подконтрольных ВСУ, и у Вооруженных сил Украины есть орудия, способные наносить удары на такие расстояния. Однако на данный момент отсутствуют какие-либо подтверждения того, что за сегодняшним взрывом стоит Украина. Власти России молчат, так же как и Киев.

Взрывы в России: последние новости