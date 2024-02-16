В мережі активно публікуються відео з камер спостереження, на яких чутно сильні вибухи. Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що говорить влада Ростову

Обставини вибуху залишаються невідомими. За інформацією влади Ростовської області, система протиповітряної оборони Росії в цей момент у місті не функціонувала.

Слід зазначити, що Ростов розташований приблизно за 180 кілометрів від територій України, підконтрольних ЗСУ, і у Збройних силах України є знаряддя, здатні завдавати ударів на такі відстані. Однак на цей час відсутні будь-які підтвердження того, що за сьогоднішнім вибухом стоїть Україна. Влада Росії мовчить, так само як і Київ.

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