В мережі активно публікуються відео з камер спостереження, на яких чутно сильні вибухи. Про це розповідають пропагандистські ЗМІ, передає 24 Канал.
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Що говорить влада Ростову
Обставини вибуху залишаються невідомими. За інформацією влади Ростовської області, система протиповітряної оборони Росії в цей момент у місті не функціонувала.
Слід зазначити, що Ростов розташований приблизно за 180 кілометрів від територій України, підконтрольних ЗСУ, і у Збройних силах України є знаряддя, здатні завдавати ударів на такі відстані. Однак на цей час відсутні будь-які підтвердження того, що за сьогоднішнім вибухом стоїть Україна. Влада Росії мовчить, так само як і Київ.
Вибухи у Росії: останні новини
- У ніч на 15 лютого безпілотники Головного управління розвідки здійснили успішний удар по нафтобазі в Курській області. Приблизно опівночі там почалася сильна пожежа. За попередніми даними, російські окупанти втратили три резервуари з паливом.
- В Бєлгороді також пролунали сильні вибухи внаслідок неполадок під час роботи російської ППО. Щонайменше 9 осіб загинули, а 20 отримали поранення. Така робота ППО викликала неабияку істерику у росіян.
- В місті Бійськ, розташованому в Алтайському краї Росії, стався вибух в районі федерального науково-виробничого центру "Алтай". Мер міста Віктор Щигрєв охарактеризував інцидент як "бавовну" та пояснив, що вибух, ймовірно, пов'язаний із "технологічним процесом", оскільки на підприємстві проводилися відповідні роботи.