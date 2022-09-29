Возможно, мы стоим перед воронкой геополитической мясорубки, которая изменит мир

29 сентября 2022 , 14:53
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Павло Клімкін

Источник:

фейсбук Павла Климкина

Взрывы на "Северном потоке" и "Северном потоке-2" очень похожи на диверсию. Кому это было бы выгодно?

Знакомый почерк

Только россии – чтобы не дать Европе пройти зиму без осложнений. И, конечно, снизить градус негативной реакции на комедию в виде фейковых "референдумов".

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Если это будет доказано, то такие диверсии можно и следует считать актом агрессии против НАТО и стран-членов Альянса. Со всеми вытекающими из этого последствиями и задействованием статьи 5 Договора о НАТО – относительно коллективной безопасности.

Вполне возможно, что мы стоим перед воронкой геополитической мясорубки, которая изменит мир.

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Что известно о загадочных взрывах на "Северных потоках"

Актуальное – кто причастен к новой утечке на "Северном потоке-2": смотрите видео

 

Автор: Павло Клімкін