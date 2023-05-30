Шемякино или Шмекино: "эксперты" Скабеевой не смогли произнести название города на Белгородщине

Российская пропагандистка Ольга Скабеева позвала своих коллег-оккупантов, чтобы те обсудили ситуацию на границе России и Украины. Однако приглашенные гости оконфузились в эфире и в очередной раз доказали собственную профнепригодность.

Пропагандисты Кремля снова публично оконфузились. Это произошло во время эфира на российских телеканалах, передает 24 Канал.

Читайте также Демилитаризация Белгородщины идет по плану: в Шебекино снова взрывы и пожар

Что сказали приглашенные "эксперты"

В ходе обсуждения российско-украинской войны один из пропагандистов не смог правильно произнести название города Шебекино Белгородской области. Он начал говорить о ситуации под Белгородом и вдруг сказал об "интенсивных обстрелах Шемякино".

Другой "эксперт" попытался его тактично поправить. Но он тоже ошибся и сказал "Шмекино". Гость с ним согласился и тем самым доказал, что он не подозревает, о чем сам же рассказывает.

Пропагандисты Кремля не могут произнести название города Шебекино: видео

Другие конфузы русской пропаганды