Шебекино "не существует" и все идет по плану: российские пропагандисты запретили вспоминать город
Российские пропагандистские медиа недовольны тем, что их собственная аудитория ищет информацию о городе Шебекино в Белгородской области. Они стали препятствовать пользователям соцсетей в поиске данных.
Один из главных пропагандистских СМИ государства-террориста включил жесткую модерацию. Об этом пишут вражеские ресурсы, передает 24 Канал.
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Что именно сделал "Первый канал"
Российское медиа начало "воевать" с пользователями соцсети "ВКонтакте". Администраторы паблика сначала начали удалять комментарии по вопросам о ситуации в городе. Затем они установили фильтр на название города. Теперь комментарии со словом Шебекино автоматически удаляются.
Однако сообщество не растерялось. Пользователи устроили рейд на паблик и начали извращать название населенного пункта, заменять буквы другими символами и совершать ошибки.
Россияне ломают фильтр / Скриншот соцсети
Почему пропагандисты так ведут себя
Российские СМИ начали игнорировать тему обстрелов в Шебекино. Вероятно, они получали соответствующее указание на цензуру от своей власти.
Однако неудачная попытка с модерацией вызвала обратный эффект. Пропагандисты государства-террориста привлекли дополнительное внимание к инфоповоду и спровоцировали интернет-пользователей. Теперь они спамят в пабликах и пытаются обойти фильтр разными способами.
Жители России жалуются на цензуру / Скриншот соцсети
Подробнее об обстрелах Шебекино
- В этом месяце о взрывах в Шебекино заявил губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков 8 мая. Город расположен близко к границе России с Украиной.
- Во второй раз "хлопок" приехал в гости к жителям Шебекино 27 мая. В тот день часть района осталась без света. Также на одном из предприятий произошел пожар.
- А через 2 дня, 29 мая, местные жители заявили о сильнейшем обстреле с начала полномасштабного вторжения оккупантов. Российские телеграмм-каналы распространили видео с мест прилетов.