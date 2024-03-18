"Страшно, с*ка": в Белгороде снова ревела сирена и раздавались взрывы
Жителям Белгородской области не дают "искренне порадоваться" за победу Путина на президентских "выборах". Ведь в городе который день по несколько раз происходят "прилеты".
С самого утра в Белгороде не стихает сирена. Днем в городе снова прогремели взрывы.
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"Хлопок" в Белгороде
Так, в 14:30 губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ракетной опасности для областного центра и его окрестностей.
Он, как всегда, дал "дельные" советы местным жителям, предостерегнув их от созерцания работы "пе-ве-о" у окна. Кроме того, Гладков призвал россиян спуститься в укрытие или спрятаться в туалете.
Губернатор решил лишний раз напомнить гражданам о мерах безопасности во время воздушной тревоги. И нельзя не признать, что он прав. Россияне должны привыкать к этой реальности. Ведь в стране, где победил Путин, ближайшие годы это будет самая часто применяемая методичка.
Тем временем местные телеграм-каналы распространяют кадры и видео из Белгорода. На них слышно, как "ревет и стонет" сирена. Также слышны мощные взрывы, от которых в автомобилях срабатывает сигнализация. Кто-то пропустил советы Гладкова мимо ушей и наблюдает за событиями в городе через окно, снимая их. Кто-то заявляет о "прилете" по магазину. Один из мужчин не скрывает эмоций и прямо говорит, что ему страшно. Но и, действительно, как тут не бояться, когда постоянно бахкает и хлопает.
Взрывы и сирена в Белгороде: видео соцсети
Белгородцы обсуждают странный "дымок": видео соцсети
"Кажется, в магазин прилетело": видео соцсети
"Страшно, с*ка": видео соцсети
Будни в Белгроде: видео соцсети
В Белгородской области продолжается спецоперация российских добровольцев: что известно
- Напомним, что с 12 марта на территории Белгородской и Курской областей продолжается спецоперация российских добровольцев.
- По состоянию на сейчас повстанцы заявили об "освобождении" нескольких населенных пунктов. В частности, вчера они сообщили об установлении полного контроля над поселком Горьковское в Белгородской области.
- Ранее добровольцы отмечали, что в двух регионах продолжаются активные боевые действия. Эпицентром боев в Белгородской области является город Грайворон и его окрестности, а в Курской – это поселок Теткино.
- В РДК назвали потери путинской армии за неделю спецоперации на территории России. В украинской разведке подтвердили эти данные. Итак, кремлевская армия потеряла убитыми 613 военнослужащих, 829 ранеными. Кроме того, в плен было взято 27 оккупантов. Повстанцы также уничтожили ряд различной техники. Среди нее – 7 танков, 20 БМП, 6 гаубиц Д-30, 4 бронетранспортера, 4 минометы и множество другого оружия.