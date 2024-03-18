"Страшно, с*ка": в Белгороде снова ревела сирена и раздавались взрывы

Жителям Белгородской области не дают "искренне порадоваться" за победу Путина на президентских "выборах". Ведь в городе который день по несколько раз происходят "прилеты".

С самого утра в Белгороде не стихает сирена. Днем в городе снова прогремели взрывы.

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"Хлопок" в Белгороде

Так, в 14:30 губернатор Белгородской области Гладков сообщил о ракетной опасности для областного центра и его окрестностей.

Он, как всегда, дал "дельные" советы местным жителям, предостерегнув их от созерцания работы "пе-ве-о" у окна. Кроме того, Гладков призвал россиян спуститься в укрытие или спрятаться в туалете.

Губернатор решил лишний раз напомнить гражданам о мерах безопасности во время воздушной тревоги. И нельзя не признать, что он прав. Россияне должны привыкать к этой реальности. Ведь в стране, где победил Путин, ближайшие годы это будет самая часто применяемая методичка.

Тем временем местные телеграм-каналы распространяют кадры и видео из Белгорода. На них слышно, как "ревет и стонет" сирена. Также слышны мощные взрывы, от которых в автомобилях срабатывает сигнализация. Кто-то пропустил советы Гладкова мимо ушей и наблюдает за событиями в городе через окно, снимая их. Кто-то заявляет о "прилете" по магазину. Один из мужчин не скрывает эмоций и прямо говорит, что ему страшно. Но и, действительно, как тут не бояться, когда постоянно бахкает и хлопает.

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