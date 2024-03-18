Від самого ранку у Бєлгороді не стихає сирена. Вдень у місті знову пролунали вибухи.
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"Бавовна" у Бєлгороді
Так, о 14:30 губернатор Бєлгородської області Гладков повідомив про ракетну небезпеку для обласного центра та його околиць.
Він, як завжди, дав "слушні" поради місцевим жителям, застерігши їх від споглядання роботи "пе-ве-о" біля вікна. Крім того, Гладков закликав росіян спуститися в укриття або сховатися у туалеті.
Губернатор вирішив зайвий раз нагадати громадянам про заходи безпеки під час повітряної тривоги. І не можна не визнати, що він має рацію. Росіяни мають звикати до цієї реальності. Адже в країні, де переміг Путін, найближчі роки це буде найчастіше застосована методичка.
Тим часом місцеві телеграм-канали поширюють кадри і відео з Бєлгорода. На них чути, як "реве та стогне" сирена. Також чутно потужні вибухи, від яких в автомобілях спрацьовує сигналізація. Хтось пропустив поради Гладкова повз вуха і спостерігає за подіями у місті через вікно, фільмуючи їх. Хтось заявляє про "приліт" по магазину. Один із чоловіків не приховує емоцій і прямо каже, що йому страшно. А й, справді, як тут не боятися, коли постійно бахкає і грюкає.
Вибухи і сирена у Бєлгороді: відео соцмережі
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Будні у Бєлгроді: відео соцмережі
У Бєлгородській області триває спецоперація російських добровольців: що відомо
- Нагадаємо, що з 12 березня на території Бєлгородської та Курської областей триває спецоперація російських добровольців.
- Станом на зараз повстанці заявили про "звільнення" кількох населених пунктів. Зокрема, вчора вони повідомили про встановлення цілковитого контролю над селищем Горьківське у Бєлгородській області.
- Раніше добровольці зазначали, що у двох регіонах тривають активні бойові дії. Епіцентром боїв у Бєлгородській області є місто Грайворон та його околиці, а в Курській – це селище Тьоткіно.
- У РДК назвали втрати путінської армії за тиждень спецоперації на території Росії. В українській розвідці підтвердили ці дані. Отже, кремлівська армія втратила вбитими 613 військовослужбовців, 829 пораненими. Крім того, у полон було взято 27 окупантів. Повстанці також знищили низку різної техніки. Серед неї – 7 танків, 20 БМП, 6 гаубиць Д-30, 4 бронетранспортери, 4 міномети тощо.