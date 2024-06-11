Проблемы российской ПВО: от чего больше всего "страдает" Белгородщина
На территории Белгородской области расположено много важных для России объектов, поэтому Силы обороны используют беспилотники для уничтожения там военных целей. Жители жалуются на сложные условия, однако большинство их бит из-за некачественных российских ракет, которые не долетают до пункта назначения.
Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный рассказал 24 Каналу, что БПЛА, которые летят в Белгородской области россияне пытаются сбивать чем угодно, в частности ракетами или стрелковым оружием. Это происходит очень неорганизованно.
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Проблемы в Белгородской области
Нарожный отметил, что именно из-за действий российских военных в Белгородской области "страдают" жители.
Из-за работы российской ПВО у них (жителей Белгорода – 24 Канал) огромные проблемы. Их ракеты падают и взрываются там,
– отметил военный эксперт.
По словам Павла Нарожного, в российских телеграмм-каналах подсчитали, что на Белгород за последние 6 месяцев с российских самолетов упало 46 бомб.
Возникает вопрос об обслуживании самолетов Су-34 и качество производства их бомб с навигационными комплектами планирования. Что-то где-то пошло не так и эта бомба падает вблизи Белгорода,
– подчеркнул он.
Цели Украины
Украинская армия стреляет исключительно по военным объектам. По мнению основателя БО "Реактивная почта", Силам обороны нет смысла атаковать жилые дома, ведь в этом нет никакой пользы для приближения победы в войне против России.
Если мы (ВСУ – 24 Канал) уничтожим военный объект, то это уменьшит угрозу для украинцев, – сказал Нарожный.
Атаки по Белгороду: последние новости
- В Белгороде 11 июня снова зафиксировали задымление из-за "хлопка". После взрывов в небо поднялся густой столб дыма. Об этом сообщили очевидцы в телеграм-каналах, но местные власти пока не прокомментировали произошедшее и не предоставили никакой информации об атаке или пострадавших.
- В Белгородской области неподалеку от поселка Ракитное был уничтожен склад боеприпасов российских военных. Перед этим были слышны взрывы и объявлена воздушная тревога. Местные телеграм-каналы и российские власти сообщают о взрывах и пожаре.
- Белгородская область часто подвергается обстрелам, которые нередко являются результатом действий самих россиян. Российские самолеты сбросили еще по крайней мере две ФАБ на территорию Белгородской области 6 июня.