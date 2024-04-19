Под Днепром были взрывы: ВСУ сбили очередную ракету
Источник:Днепропетровская ОВА
После обеда 19 апреля россияне снова пытались атаковать Днепр. К счастью, силы ПВО сумели сбить вражескую цель.
В Днепровском районе работала противовоздушная оборона. Незадолго до этого Воздушные силы предупредили местных жителей о скоростной цели в сторону областного центра.
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Россия снова атаковала Днепр
Глава Днепропетровской ОГА в 16:56 сообщил, что в регионе сбили российскую ракету. Звуки взрывов возле Днепра были следствием работы ПВО.
В Днепровском районе работала ПВО. Сбили вражескую ракету. Спасибо, защитники, что всеми силами бережете от беды,
– написал Сергей Лысак.
Впоследствии военные рассказали детали.
Враг выпустил по городу ракету Х-59
ПК "Восток" сообщило, что россияне пытались атаковать Днепр авиационной ракетой Х-59. Ее сбили в Днепровском районе около 16:30.
Около 16:30 подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожено еще одну управляемую авиационную ракету Х-59 в Днепровском районе Днепропетровской области,
– написали в ОК "Восток".
Защитники также призвали людей находиться в укрытиях во время объявленных воздушных тревог.
Ночью россияне задали террористические удары по Днепру: есть погибшие
- Ночью 19 апреля россияне массированно атаковали Украину дронами и ракетами. Больше всего пострадала Днепропетровская область, по которой враг выпустил большинство воздушных целей.
- В Днепре и области повреждены здания, включая пятиэтажку, объекты Укрзализныци, автовокзал, и инфраструктурные объекты.
- К сожалению, 7 человек погибли, еще десятки получили ранения.
- Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших.