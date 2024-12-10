Енакиево под ударом: взрывы звучат от российского боекомплекта – впечатляющее видео

Утром 10 декабря во временно оккупированном Енакиево Донецкой области прогремели взрывы. Местные жители сообщают о якобы ударе ракетами HIMARS, которые попали в цель.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на информацию в пропагандистских медиа, которые, очевидно, пытаются найти объяснение собітию и приуменьшить масштабы последствий атаки. Они отмечают, что якобы разрушено несколько зданий в центральной части города, но без конкретики относительно реальных убытков.

Читайте также Ракеты долетают до Москвы и миллионы снарядов: какое оружие Южная Корея может дать Украине

Енакиево под ударами HIMARS

По информации местных жителей, по городу было выпущено три ракеты системы HIMARS. Попадание вызвало мощный взрыв, что усилило разрушительные последствия атаки.

Сейчас район, где произошел обстрел, перекрыли. Местным жителям рекомендуют воздерживаться от приближения к окнам из-за возможной опасности от обломков и повторных обстрелов.

Детали относительно жертв и размеров разрушений уточняются.

Взрывы в оккупированном Енакиево: смотреть видео

Украинский журналист Денис Казанский написал, что, вероятно, под атакой мог оказаться склад боеприпасов россиян.

К слову, в ноябре 2024 года ВСУ уничтожили по меньшей мере две российские системы ПВО С-400, последняя из которых была поражена 29 ноября в Симферополе.

К тому же на спутниковых снимках было зафиксировано две воронки диаметром 13,5 метра, рассеянные обломки и пять машин скорой помощи, прибывших на место инцидента.