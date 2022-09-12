"Прилетело" по казарме и заводу, где была техника оккупантов, – активист о взрывах в Херсоне
Сообщалось, что в ночь на 12 сентября во временно оккупированном Херсоне раздавались взрывы. Пока их происхождение неизвестно, однако уже можно оценить последствия.
Об этом рассказал херсонский активист и политолог Владимир Молчанов. По его словам, взрывы раздавались на Херсонском машиностроительном заводе.
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"Прилетело" по казармам россиян и скоплению техники
Завод охватывает большую территорию, приближенную к центру города. Так что российские захватчики решили использовать ее и разместили там свою военную технику.
По ним сейчас либо "прилетело", либо их взорвали. Вероятно, "прилетело", потому что они эту территорию достаточно плотно охраняли,
– заметил херсонский активист.
Молчанов рассказал, что также во второй раз "прилетело" по казармам российских военных. Оккупанты заняли здания бывшего военкомата на улице Паровозной.
"Намного громче было в Каховке, но это было вчера. Почти сутки горел и детонировал район компании "Грин Тим", производящей капельное орошение, и "Чумака", который известен на всю Европу", – сообщил политолог.
Также вечером 11 сентября были попадания по понтонным переправам в районе Новой Каховки, в частности, Каховской ГЭС. Там оккупанты пытались строить понтонные мосты, которые вывели бы их на еще не разрушенную часть плотины.
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Как ВСУ уничтожает врага на Херсонщине
- На временно оккупированной территории Херсонщины у оккупантов снова горячо. В ночь с 10 на 11 сентября в Каховском районе произошел "хлопок" на складе БК врага.
- В оперативном командовании "Юг" сообщили, что наши военные держат под мощным огневым контролем логистику захватчиков. Так, в ночь с 11 на 12 сентября ВСУ поразили еще 2 понтонные переправы врага возле Дарьевского моста и в районе Новой Каховки.
- Украинские защитники на Херсонском направлении нанесли россиянам значительные потери в живой силе. В частности, 810 отдельная бригада морской пехоты потеряла почти 85% личного состава.
- Российские захватчики боятся контрнаступления Вооруженных Сил Украины. Чтобы спасти свою жизнь, понемногу бегут из оккупированной Херсонщины . Интенсивное перемещение оккупантов автобусами заметили в направлении оккупированного Крыма.