Взрывы в Энгельсе – плановая работа ГУР, есть повреждения, – источники
Ночью 20 марта в российском Энгельсе прогремели мощные взрывы. Как стало известно, это была плановая работа Главного управления разведки.
Об этом сообщили источники 24 канала. Известно, что есть поражения.
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Дроны ГУР атаковали Энгельс
Как сообщили источники в спецслужбах, взрывы в Энгельсе Саратовской области – это плановая работа Главного управления разведки. Также известно, что есть поражения. Сейчас все последствия уточняются.
К слову, в российском Энгельсе расположена одна из крупнейших авиабаз врага. На этой военно-воздушной базе базируются стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС, с которых оккупанты наносят ракетные удары по Украине.Справка. Российский город Энгельс расположен в Саратовской области в почти 900 километрах от Харькова. Важно, что только на авиабазе "Энгельс-2" базируются российские бомбардировщики Ту-160.
Мощные взрывы в Энгельсе попали на записи камер наблюдения. На них слышно, как пролетает беспилотник, а затем раздается мощный взрыв. Он был такой силы, что сработали сирены на автомобилях, а местные жители утверждали, что "дрожали даже рамы в окнах".
В сети пишут, что взрывы раздавались в районе авиабазы. В то же время российское минобороны утверждает, что якобы "пе-ве-о" успешно отработала и все беспилотники "сбили". В такие заявления местные жители верят неохотно и убеждены, что взрывы – не работа "пе-ве-о", а прилеты. Также саратовские телеграм-каналы сообщали, что сразу после взрывов в сторону авиабазы выехали полиция, спасатели и несколько карет скорой помощи.
Накануне раздавались взрывы еще в 2 областях
- Поздно вечером 19 марта тревожно было еще в 2 областях. Так, о взрывах сообщали в Белгородской и Курской областях.
- Оккупанты заявили, что над Белгородщиной якобы сбили 10 снарядов РСЗО Vampire и 1 "Точка-У". И пока минобороны традиционно рассказывает сказки, что якобы "все сбили", местные жители в сети пишут, что повреждено местное предприятие.
- После взрывов в Курской области исчез свет. Местные жители жаловались, что на нескольких улицах сразу после "хлопоков" исчез свет, тогда губернатор Курской области сообщил, что аварийные бригады АО "Курские электрические сети" выехали на место. Однако, какие последствия и почему пропал свет – Старовойт не сообщил.