Россияне могут масштабировать эту тактику: какой новый метод атак применил враг

Враг 8 июля совершил циничный удар по Украине, выпустив 38 ракет различного типа. В частности Киев россияне атаковали "Кинжалами", Х-101 и другими баллистическими, аэробаллистическими и крылатыми ракетами.

На этот раз россияне применили новую тактику запуска ракет. По столице одновременно нанесли удары сразу тремя ракетами. Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко рассказал 24 Каналу, что ранее россияне пытались экспериментировать с одновременным запуском небольших групп дронов.

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Враг пользуется ситуацией

Враг, по его словам, отправлял на территорию Украины не только большие группы беспилотников, но и небольшие – от 2 – 3 до 5 – 7 единиц. Россияне наблюдали, как на это реагирует система ПВО Украины.

Украинским Воздушным силам было очень трудно в засветке на радаре выяснить, видят ли они один дрон, или небольшую группу. Было трудно идентифицировать, какое точное количество дронов кроется за засветкой, что видит оператор на экране радарной системы,

– объяснил он.

Противник пользуется ситуацией, пока украинские силы не имеют современной западной авиации, которая патрулируя воздушное пространство Украины, дополняла бы возможности наземных зенитно-ракетных комплексов и радарных установок.

Пока действия авиации, наземных ЗРК и систем ПВО не координируется самолетами ДРЛО, которые уже не подходе к Украине, имеем трудности с выяснением, сколько целей на одной засветке есть реально,

– подчеркнул Жовтенко.

Воздушным силам Украины удалось сбить 8 июля 30 из 38 ракет , которые враг запустил на территорию Украины. В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 38 человек и пострадали более 200.

Россияне, понимая это, начали расширять свой эксперимент теперь уже с ракетами. В определенной степени по его мнению, врагу удается маневрировать и использовать пока несовершенство наших радарных установок и того, как эффективно и точно можем обнаруживать, что находится в воздушном пространстве Украины.

Нам нужно быть готовыми к тому, что россияне могут масштабировать эту тактику, и применять ее как минимум во время нескольких следующих ракетных атак,

– отметил эксперт по международной безопасности.

Сейчас, по словам Тараса Жовтенко, ищут дополнительные технические решения, для устранения этой проблемы с крылатыми ракетами. Также мы должны быть максимально точными в понимании того, что происходит в воздушном пространстве Украины. Это является залогом нашего эффективного противодействия ударам россиян.