Возле Александрии на Кировоградщине работала ПВО: повреждены жилые дома

В течение суток 10 апреля в Кировоградской области несколько раз объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них работала противовоздушная оборона.

В Кировоградской ОВА рассказали, что Воздушные Силы успешно ликвидировали вражескую цель. Однако не обошлось без повреждений зданий.

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Детали тревоги

Председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что во время воздушной тревоги в Александрийском районе отработали защитники неба. В результате атаки России, к сожалению есть разрушения зданий.

Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Обошлось без пострадавших. Работают соответствующие службы,

– указал Райкович.

Около 16:30 мониторинговые паблики предупреждали, что в направлении Кропивницкого движется разведывательный дрон. В регионе слышали взрывы – это было следствием успешной работы ПВО.

Атаки на Кировоградщину

В ночь на 2 апреля россияне атаковали энергетическую инфраструктуру Кировоградщины дронами-камикадзе типа "Шахед". Тогда был поврежден объект энергетической инфраструктуры. На месте попадания вспыхнул пожар, который пожарные оперативно ликвидировали.

Во время атаки 18 марта было зафиксировано 9 ударов по пяти объектам промышленности в Кировоградской области. Было критически повреждено одно предприятие, однако, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также вечером 7 марта жители Кировоградской области слышали взрывы. Тогда он также прогремел в Александрийском районе – без последствий. Тревога в регионе продолжалась почти час.