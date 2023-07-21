Перевалило за сотню атак: чем реально уничтожить военную инфраструктуру Крыма

В оккупированном Крыму неспокойно. В последний месяц полуостров ежедневно атакуют беспилотниками.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Института стратегических черноморских исследований, главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко. По его словам, нужно и дальше бить по Керченскому мосту.

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"Уже сто атак на Крым перевалило. Фактически каждый день по несколько раз российские оккупанты докладывают, что они сбили беспилотники", – отметил Кличенко.

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Несмотря на очевидные последствия, у россиян все, как всегда, "без патерь".

Дронами Крым не освободить

Первый удар по Крымскому мосту произошел 8 октября 2022 года. Только 9 июля 2023 года в Минобороны признали, что именно Украина причастна к этому.

На сегодняшний день оккупированный полуостров оснащен огромным количеством военной техники, которую уничтожить не так просто. Для этого нужно соответствующее вооружение – ракеты, дальнобойная артиллерия.

"Чтобы уничтожить военную инфраструктуру, нужно другое количество взрывчатых веществ. Дрон – это только разбить военный автомобиль, повредить танк или бронетранспортер", – подчеркнул Клименко.

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