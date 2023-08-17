"Видел из окошка": пропагандист в эфире жаловался, что "хлопки" испортил ему отпуск в Крыму

Последний месяц в Крыму очень неспокойно. Последствия постоянных "хлопков" ощущает не только вражеская армия, но и российские пропагандисты. Они недовольны тем, что взрывы все учащаются.

Это "бедным" россиянам даже портит отпуска. Однако им совсем не стоит расслабляться, ведь для них ситуация в Крыму только будет ухудшаться. Об этом информирует 24 Канал.

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Россияне жалуются

Керченский мост не дает покоя россиянам, а особенно путинской власти. В частности, один российский пропагандист решил пожаловаться в прямом эфире на испорченный отпуск. Все из-за постоянных взрывов в Крыму.

Во второй половине июля, когда произошло "ЧП" на полигоне в Крыму в Кировском районе, у меня все из окошка было видно. Конечно, было желание для истории все сохранить, но ничего не снимал,

– заверил пропагандист.

Далее в эфире решают обсудить инициативу гауляйтера Крыма Сергея Аксенова. Он предлагает усилить ответственность за съемку работы российской ПВО. Такое предложение появилось после массовых видео задымления на Крымском мосту. На одно из видео попало пусковая установка оккупантов.

Тогда россияне сообщили о сбитии якобы бы двух ракет. А дым на мосту – это, мол, дымовая завеса, которую поставили соответствующие службы. Поэтому, понимая, что "хлопка" в Крыму будет увеличиваться, как и соответствующих видео, россияне пытаются хоть как-то противодействовать утечкам важной информации. Однако и это им не поможет.

Пропагандисты жалуются на постоянные взрывы в Крыму: смотрите видео

"Хлопок" в Крыму: последние новости