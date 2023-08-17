Це "бідним" росіянам навіть псує відпустки. Однак їм геть не варто розслаблятися, адже для них ситуація в Криму лише погіршуватиметься. Про це інформує 24 Канал.

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Росіяни бідкаються

Керченський міст не дає спокою росіянам, а особливо путінській владі. Зокрема, один російський пропагандист вирішив поскаржитись у прямому ефірі на зіпсовану відпустку. Усе через постійні вибухи в Криму.

В другій половині липня, коли відбулась "НП" на полігоні в Криму в Кіровському районі, у мене все з віконця було видно. Звісно, було бажання для історії все зберегти, але нічого не знімав,

– запевнив пропагандист.

Далі в ефірі вирішують обговорити ініціативу гауляйтера Криму Сергія Аксьонова. Він пропонує посилити відповідальність за фільмування роботи російської ППО. Така пропозиція з'явилась після масових відео "задимлення" на Кримському мосту. На одне з відео потрапила пускова установка окупантів.

Тоді росіяни повідомили про збиття начебто двох ракет. А дим на мосту – це, мовляв, димова завіса, яку поставили відповідні служби. Тож, розуміючи, що "бавовни" в Криму більшатиме, як і відповідних відео, росіяни намагаються хоч якось протидіяти витокам важливої інформації. Однак і це їм не допоможе.

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