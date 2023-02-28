Силовики Лукашенко разыскивают уроженца Крыма из-за взрывов в Мачулищах

В Беларуси на военном аэродроме "Мачулищи" 26 февраля раздавались взрывы. Известно о повреждении российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Из-за этого Лукашенко собрал силовиков, приказал усилить проверку на границе. Впоследствии СМИ сообщили, что белорусские силовики ищут 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца.

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Источники издания сообщили, что Швеца подозревают в диверсии на аэродроме в Мачулищах.

По рабочим чатам сотрудников автопарков в Гомеле разослали ориентировку с фото, развешивать пока не стали. Это посылали не только им, и медикам сообщали, и государственным маршрутщикам. Сказали проявлять бдительность,

– рассказал собеседник.

Согласно ориентировке, 29-летнего уроженца Крыма Николая Швеца ищет Минское районное управление внутренних дел по подозрению в совершении "особо тяжкого преступления в городском поселке Мачулищи 26 февраля".

Глава инициативы BYPOL, которая не поддерживает режим Лукашенко, Александр Азаров ответил на вопросы журналистов. Он отметил, что мужчина, которого ищут силовики, не связан со взрывами в Белоруссии.

"Нам это лицо незнакомое. Кто он такой, я не знаю. У них есть задача – устанавливать подозреваемых. Но бог знает, как его установили, они же не рассказывают. Случайно проходил по улице, и вот они его подозревают", – заявил Азаров.

Кратко о взрывах в Мачулищах

В воскресенье 26 февраля на военном аэродроме в Мачулищах, в 12 километрах от Минска, произошли два взрыва. Стоит отметить, что именно оттуда взлетают российские МиГ-31, и тогда в Украине начинается воздушная тревога.

В результате взрывов поврежден один из военно-транспортных самолетов России ДРЛС А-5. Взрывы повредили переднюю и центральную части, авионику и радиолокационную антенну самолета.

Следует заметить, что таких самолетов в России только 9. Один стоит 330 миллионов долларов.

Буквально в тот же день белорусские партизаны взяли на себя ответственность за "хлопок". Также они пообещали продолжение.