Российское ПВО не помогло – Андрющенко назвал последствия последнего "хлопка" в Мариуполе
Во временно оккупированном Мариуполе все чаще становится неспокойно. К оккупантам наведывается "хлопок", несмотря на всесильную российскую систему ПВО.
Об этом 24 Каналу рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, россияне совершенно не готовы к сопротивлению украинской стороне.
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Бессильно даже ПВО
Петр Андрющенко пояснил, что в результате "хлопка" 19 мая около 20 оккупантов погибли, 37 – получили ранения.
"Будем надеяться, что все они вместе скоро встретятся где-нибудь на палубе крейсера "Москва", – добавил он.
Также стало известно, что была повреждена значительная часть мотопехотной техники. Подлежащую ремонту технику россияне оттащили в Новоазовск.
"В Мариуполе такое чувство, что они начинают сбивать почти и свои беспилотники", – подчеркнул Андрющенко.
По его мнению, россияне руководствуются поговоркой "У страха большие глаза", поэтому и работают как на опережение, впрочем делают это достаточно неумело, постоянно меняя местоположение системы ПВО.
Перед "хлопком", который был в Мариуполе 19 мая, им ПВО не помогло,
– подчеркнул советник мэра Мариуполя.
Нелепыми оправдание оккупантов относительно событий в городе.
Петр Андрющенко рассказал, почему в Мариуполе участились взрывы: смотрите видео
Как оправдывают россияне свои неудачи
Андрющенко рассказал, что россияне постоянно пытаются говорить о том, что они не паникуют и призывают это делать и местных жителей.
Кроме этого, оккупанты все же предпринимают попытки придумывать новые объяснения "хлопка".
У нас взрывающийся баллон был, кран падающий был, самолет преодолевает звуковой барьер – это вообще классика жанра, а теперь у нас еще "снимают кино",
– объяснил он.
Хотя версия с загадочными съемками, в результате чего отовсюду слышны взрывы, уже должна быть забыта, потому что сьемочная группа покинула город еще неделю назад.
Впрочем, все же изменения у россиян происходят. Речь идет об информационном пространстве, ведь после прилетов оккупанты не чистили чат от ненужной им информации. Впрочем, отказаться от традиционной "включки" пропагандистов с места событий затруднились и заявили, что все хорошо.
"Очень смешно за всем этим наблюдать. Это говорит о том, что россияне не готовы и у них нет информационной методички, как на это реагировать", – убежден советник главы Мариуполя.
Также это может свидетельствовать о том, что раздор внутри оккупационных властей все же прогрессирует, поэтому перед украинским контрнаступлением она не устоит.
Взрывы в Мариуполе: последние новости
- В Мариуполе 19 мая было поражено место базирования от 150 окупантов и системно использовалось для установки систем ПВО.
- 21 мая Мариуполь также посетил "хлопок". После громких взрывов очевидцы зафиксировали клубок дыма, похожий на тот, который наблюдаются во время работы ПВО.
- Недавно во временно оккупированном Мариуполе загорелся торговый центр "Восточный".