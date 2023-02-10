Неспокойная ночь для оккупантов: в Мелитополе расцвел "хлопок"
10 февраля 2023, 20:26Читати новину українською
Источник:Иван Федоров
В оккупированном Мелитополе прогремела серия взрывов. Местные сообщают о "хлопке".
О взрывах в Мелитополе сообщил мэр Иван Федоров. Об этом он написал в телеграме.
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Что известно о "хлопке" в Мелитополе
В Мелитополе и районе громко! Жители сообщают о взрывах! Выясняем подробнее. Беспокойной вам ночи, оккупанты!
– написал он в сети.
Впоследствии он добавил, что Мелитополь вздрагивает от крепких взрывов. Федоров отметил, что мощность прилетов такова, что окна ходят ходуном.
По информации местных СМИ, сначала раздались два взрыва. Затем серия – похоже на детонацию. Отмечают, что "всё слышали жители Нового Мелитополя". Вероятно, что взрывы за городом.
Какая ситуация в Мелитополе: последние новости
- В Генштабе ВСУ сообщили, что в Мелитополе оккупанты заставляют работников государственных учреждений, получивших гражданство России, отказаться от украинского гражданства в письменной форме. В случае отказа работникам угрожают увольнением с работы.
- Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины объявили сбор заявлений местных жителей об отказе от украинского гражданства. Такие указания оккупационная администрация получила от Кремля.
- Российские захватчики продолжают нести большие потери на войне в Украине. Они насколько велики, что ликвидированных россиян приходится перевозить КамАЗами.
- По словам мэра Мелитополя, 2 февраля на территории Приазовья заметили сразу 8 КамАЗов, набитых оккупантами. Он рассказал, что в поселке Новобогдановка была уничтожена нефтебаза. Нефтепродуктов там не было, ведь оккупанты все украли. Саму же нефтебазу враг использовал для базирования своей техники и личного состава.
- Кроме того, произошли взрывы в южной части Мелитополя. В частности, там, где россияне захватили 2 промышленных предприятия.
- Возле временно оккупированного Мелитополя окончательно "устал" очередной мост. Оккупанты использовали его для снабжения вооружением и техникой на фронт.