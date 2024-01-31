Кто атаковал Москву и Санкт-Петербург: анализ фронта от Свитана

Россияне продолжают наблюдать "хлопок" в разных уголках страны. Неспокойно за минувшие сутки было и во временно оккупированном Крыму.

Кто причастен к таким атакам и их цель в ежедневной фронтовой сводке для 24 Канала проанализировал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и летчик-инструктор Роман Свитан.

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Куда попали в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге в очередной раз было горячо. Неизвестные беспилотники атаковали завод "Невский мазут". Хотя россияне отчитались, что их якобы было сбито, однако на предприятии начался пожар.

Это стало настоящим прецедентом и одновременно провалом российской ПВО, когда, вероятно, украинские беспилотники могут преодолевать расстояние более тысячи километров от границы.

Большое военное производство можно уничтожить сотней беспилотников, однако производство топлива можно ликвидировать с помощью даже двух, заметил Свитан.

Один раскрывает путь, другой поджигает топливо. Такой грамотный ход выбрали наши спецслужбы, поскольку ресурс беспилотников пока достаточно ограничен,

– добавил полковник запаса.

Украина продолжает удачно бить по всем военным объектам страны-агрессора. Поскольку Россия почти все производство перевела на военные рельсы, таким объектом может считаться почти каждый.

Взрывы в Москве

Также за прошедшие сутки массированная атака была направлена на Москву. В центре российской столицы горела ТЭС, однако в МЧС России заявили, что ничего не произошло.

Свитан предположил, что это была работа внутреннего сопротивления. Нет смысла сейчас отправлять Украине беспилотники на ТЭС, лучше их направить на топливные объекты.

Российских партизан сейчас очень много, перед теми событиями, которые россияне называют выборами. Будут выводиться из строя подобные инфраструктурные объекты,

– убежден аналитик.

В тот же день в Москве загорелось и здание коммунистической партии.

Предположительно, это тоже дело рук внутреннего сопротивления, которому уже надоела советская символика, которой так пропитана вся страна.

Минус ПВО в Крыму

30 января появилось подтверждение, что в Крыму ВСУ поразили радиолокационную станцию российской системы ПВО неподалеку от поселка Раздольное.

Несколько дней назад россияне отчитались об успешном сбитии беспилотников, которые летели на Крым, но не уточнили, что один из них РЛС сбила непосредственно собой.

Это задание, вероятно, выполнено нашими спецслужбами. Это начало завоевания превосходства в воздухе. Подготовка к появлению самолетов F-16, то есть уничтожение ПВО врага,

– добавил Свитан.

ВСУ поразили Су-34

Очередное поражение потерпела и авиация России. Над Луганщиной был сбит вражеский самолет Су-34. Как минимум, стоимость одного такого судна составляет 36 миллионов долларов.

Свитан рассказал, что такие самолеты преимущественно россияне используют для сброса КАБов и ракет типа Х-59 и Х-31. Обычно он не подходит к линии фронта.

Мы сейчас способны перехватывать подобные ракеты, а если правильно развернуты комплексы С-300 в режиме ракетной засады, то есть ожидают Су-34, которые будут пытаться сбрасывать авиабомбы или ракеты, то могут поразить и самолеты,

– объяснил летчик-инструктор.