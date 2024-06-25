Повреждена площадь более 20 тысяч квадратных метров: последствия страшного удара по Одессе

Россия не прекращает терроризировать Одессу. Самая большая беда – баллистика, которую пока нельзя перехватить. Так, 24 июня российская армия нанесла удар по одной из торговых сетей. Повреждена площадь более 20 тысяч квадратных метров.

Оккупанты начали "разгонять", что попали в склад БК. Однако на самом деле, как рассказал 24 Каналу представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, там размещался склад "Таврии В" с пищевыми продуктами и бытовой химией.

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Больше о последствиях удара

Сергей Братчук отметил, что наибольший ущерб нанесен на площади более 5 тысяч квадратных метров, а пожар возник на площади около 3 тысяч квадратных метров. К спасательной операции было привлечено более 90 пожарных и 20 единиц техники. Кроме того, тушить возгорание помогал пожарный поезд Укрзализныци.

К счастью, погибших нет. На складе находилось несколько десятков человек, но они спустились в укрытие во время объявления воздушной тревоги. Однако четверо одесситов пострадали. 19-летний парень находится в медучреждении, все остальные – получили медицинскую помощь и будут находиться на амбулаторном лечении.

"Экономические последствия чрезвычайно велики. Но надеюсь, что Одесса оправится, потому что было очень громко и много дыма, поскольку бытовая химия размещалась на этом торговом складе. Сегодня (25 июня – 24 Канал) уже была угроза баллистики с юга, но обошлось. Однако понимаем, что вражеские обстрелы в течение дня потенциально возможны", – отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг".