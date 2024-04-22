Беспилотники атаковали нефтебазу в Псковской области: что известно
В этом году беспилотники в России открыли настоящий сезон охоты на НПЗ. На мушку дронов на этот раз попала нефтебаза.
Как сообщают росСМИ, ночью 21 апреля атаке БПЛА подверглась нефтебаза “Псковнефтепродукт” в Псковской области.
Смотрите также Оккупанты заставили извиняться матроса, который снял атакованный ВСУ корабль "Коммуна": эпическое видео
В России под ударом была нефтебаза
Отмечается, что объект расположен в городе Великие Луки. Местные каналы утверждают, что над населенным пунктом были сбиты два дрона силами регионального ПВО.
Пострадавших нет, и повреждений нефтебазы вроде бы тоже.
Интересно, что в конце марта глава регионального УМВД Алексей Овсянников говорил, что на территории Псковской области нет ПВО.
Великие Луки расположены в менее чем 600 километрах от границы с Украиной: смотрите карту
Известно, что "Псковнефтепродукт" попал под санкции США, связанные с вторжением в Украину.
"ООО "Псковнефтепродукт" является дочерним предприятием ПАО "Сургутнефтегаз" – одной из крупнейших российских нефтяных и газодобывающих компаний – и представляет собой сеть автозаправочных станций.
Мощный взрыв в Псковской области: смотрите видео
Отметим, что в ночь на 20 апреля в минобороны России жаловались, что 8 областей страны подверглись атаке более 50 беспилотников. Как выяснилось, эту атаку организовали и воплотили ГУР, СБУ и ССО. В ходе операции были поражены по меньшей мере три электроподстанции и база хранения горючего в Смоленской области. Речь идет о базе "Кардымово", которая принадлежит компании "Лукойл".
Источники 24 Канала в спецслужбах заявили, что украинские дроны успешно отработали по инфраструктуре, которая обеспечивает бесперебойную работу военных объектов на территории России,
Пожар на заводе "ЭНИКмаш-В"
- В российском Воронеже произошел мощный пожар на заводе "ЭНИКмаш-В" который специализируется на кузнечно-прессовом машиностроении.
- Площадь возгорания составила 3 тысячи квадратных метров.
- По меньшей мере два человека пострадали.
- Возгорание произошло в складских помещениях.
- Пожару присвоен третий ранг сложности.
- На месте работают 64 специалиста и 20 единиц техники.