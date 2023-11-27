Атака дронов на Подмосковье: было попадание в казарму Кантемировской дивизии

В ночь на 26 ноября неизвестные дроны снова атаковали разные регионы России. В частности. стало известно, что тогда беспилотник попал в казарму, что привело к возгоранию.

Официально власти решили не сообщать эту информацию – вероятно, чтобы лучше спалось. Они классически заявили, будто все беспилотники "успешно" сбила ПВО.

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Взрывы возле Москвы

Пропагандистские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что ночью 26 ноября в Подмосковье горела казарма Кантемировской дивизии.

В результате ночной атаки беспилотников в воскресенье один из БПЛА попал в окно 4 этажа пятиэтажной казармы 275 самоходно-артиллерийского полка Кантемировской дивизии в Наро-Фоминске,

– пишут российские СМИ.

Пожар возник на территории площадью 20 квадратных метров. Также обломки одного из сбитых беспилотников упали на крышу административного здания дивизии. По предварительной информации, никто вроде бы не пострадал.

Мэр Москвы в ту ночь заявлял о попытке массированной атаки России беспилотниками. Он утверждал, что ПВО сбило дроны в районе Наро-Фоминска и Одинцовском городском округе – они якобы летели на Москву. Также он заявил об "успешной работе" по БПЛА в Подольске.

Детали массированной атаки на Россию