Там уже готовили атаку: как новый удар по "Энгельсу" повлияет на обстрелы Украины
- 11 июня в российском городе Энгельс снова прогремел взрыв. Пока есть несколько предположений, что там произошло.
- Украине важно и в дальнейшем атаковать авиабазу "Энгельс" и окружающие военные объекты.
- Россияне используют эту авиабазу для ударов по Украине.
В российском Энгельсе снова прогремел громкий взрыв. Пока есть несколько предположений, что именно там могло произойти.
Об этом 24 Каналу рассказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Известно, что там до сих пор горит нефтебаза "Кристалл", которую Силы обороны поразили еще 6 июня. На этот раз взрыв мог произойти на местном автомобильном ремонтном заводе или на предприятии "РусКон-С".
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Что известно о взрывах в Энгельсе
Как отметил Жмайло, Украине и в дальнейшем нужно бить по этой территории. По состоянию на 11 июня была информация, в районе Энгельса находятся 3 борта Ту-95МС, которые снаряжены ракетами. Также там находится самолет-заправщик Ил-78М.
Очевидно, что оккупанты готовят новый террористический удар. Важно и в дальнейшем продолжать бить по авиабазе "Энгельс". Это влияет на возможности оккупантов бить по Украине.
Ранее мы ударили по резервуарам с топливом для самолетов Ту-160, которые используют другой тип топлива, чем Ту-95. То, что мы берем под удары дронов эту стратегическую территорию, заставляет врага пересматривать свои планы по террористическим атакам. Им нужно будет принимать новые меры безопасности, отслеживать воздушное пространство,
– сказал Жмайло.
Добавим, в ночь на 11 июня Силы обороны ударили по аэродрому "Бутурлиновка" и Тамбовскому пороховому заводу. На последнем производят порох для всех видов оружия и артиллерийских систем оккупантов.