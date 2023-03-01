Украина подчеркнула, что не бьет по России: Кремль отреагировал в своем стиле
В нескольких регионах России 28 февраля случился "хлопок". Оккупанты традиционно обвинили в атаках украинцев.
В Офисе Президента подчеркнули, что Украина ведет оборонную войну. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не верит этому, сообщает 24 Канал.
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Кремль не верит, что Украина не бьет по России
Спикер Кремля прокомментировал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что Киев не бьет по российской территории.
Мы ему не верим,
– заявил Песков.
Напомним, что советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории России.
"Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", – заметил Подоляк.
По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летающих объектов на объекты инфраструктуры.
В Министерстве обороны России обвинили Украину в атаке на объекты гражданской инфраструктуры после того, как 28 февраля в пяти регионах станы-агрессора сообщили об атаках дронов.
Кроме атаки беспилотников на нефтебазу Туапсе, вражеские СМИ сообщали о взрывы на аэродроме в Ейске. Впоследствии в Кремле начали уверять, что это были "учения", однако местные этому не верили.
Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, воздушное пространство вражеского государства стало очень уязвимым, что не может не радовать.
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Мир помнит российскую ложь
- Недавно в Совбезе ООН напомнили Кремлю о его подлой лжи относительно заявлений о том, что большого вторжения в Украину не будет. Это сделала постоянный представитель Великобритании Барбара Вудворд.
- Также об этом упомянул постпред Франции при ООН Николя де Ривьер. По его словам, международная миссия ОБСЕ в течение 8 лет осуществляла ежедневный мониторинг ситуации в Украине. Ее отчеты свидетельствуют о том, что все обвинения, которые сегодня раздаются со стороны России в адрес Киева, фальшивы.
- Глава Европейского Совета Шарль Мишель уже даже заявил о необходимости разработать механизм прекращение членства России в Совете Безопасности ООН, поскольку страна-агрессор нарушает международное право.