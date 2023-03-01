Украина подчеркнула, что не бьет по России: Кремль отреагировал в своем стиле

В нескольких регионах России 28 февраля случился "хлопок". Оккупанты традиционно обвинили в атаках украинцев.

В Офисе Президента подчеркнули, что Украина ведет оборонную войну. Однако спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не верит этому, сообщает 24 Канал.

К теме Мы ведем оборонную войну, – у Зеленского прокомментировали "хлопок" на территории России

Кремль не верит, что Украина не бьет по России

Спикер Кремля прокомментировал заявление советника главы ОП Михаила Подоляка о том, что Киев не бьет по российской территории.

Мы ему не верим,

– заявил Песков.

Напомним, что советник главы Офиса Президента подчеркнул, что Украина не наносит ударов по территории России.

"Украина ведет оборонную войну с целью деоккупации всех своих территорий. Это аксиома", – заметил Подоляк.

По его словам, в России нарастают процессы паники и распада, проявлением которых является увеличение внутренних атак неустановленных летающих объектов на объекты инфраструктуры.

В Министерстве обороны России обвинили Украину в атаке на объекты гражданской инфраструктуры после того, как 28 февраля в пяти регионах станы-агрессора сообщили об атаках дронов.

Кроме атаки беспилотников на нефтебазу Туапсе, вражеские СМИ сообщали о взрывы на аэродроме в Ейске. Впоследствии в Кремле начали уверять, что это были "учения", однако местные этому не верили.

Военный эксперт и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, воздушное пространство вражеского государства стало очень уязвимым, что не может не радовать.

Интересно Раз**ите вы уже тот ***ный Киев, – в России истерика после дня массового "хлопка"

Мир помнит российскую ложь