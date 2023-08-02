Бить нужно не только по Москве: атаки по каким объектам в России могут дать реальный результат

В России участились взрывы от неизвестных дронов. Пока речь идет только о символическом значении таких инцидентов, но в дальнейшем удары могут иметь и стратегические последствия для агрессора.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт из Израиля Давид Шарп. Как известно, ночью 2 августа Россию снова охватили взрывы и пожары.

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"Медийные удары достаточно важны, но в идеале нужно наносить противнику реальный ущерб. Это отвлекать его ресурсы ПВО и бить по военным объектам или объектам двойного назначения", – подчеркнул Шарп.

Удары по России должны продолжаться: смотрите видео

Похожее происходит уже на оккупированных территориях Украины, в частности в Крыму. Возможно, удары по складам с боеприпасами и командным пунктам россиян не столь сенсационны, но их роль в приближении победы несомненна.

Что нужно для эффективных ударов в тылу врага

Утром 2 августа раздался взрыв в Симферопольском районе. Возможно, попали в авиабазу российских оккупантов.

"Чтобы регулярно поражать военные объекты и отвлекать российские ресурсы, необходимо значительное количество помехоустойчивых машин с радиусом от 500 до 1000 километров", – отметил Шарп.

Кроме того, важно наладить массовое производство оружия, чтобы не иметь ограничений в его применении – ни моральных, ни практических.

Взрывы в России: последние новости

Ночью 1 августа столицу России атаковали неизвестные беспилотники. Был поврежден бизнес-центр "Москва-Сити", пострадавший также во время удара 30 июля. Как известно, в нем расположено три министерства.

Дроновую атаку прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь диктатора Дмитрий Песков считает, что "опасность действительно существует".

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на участившийся в Москве и в оккупированном Крыму "хлопок". Он предупредил российских захватчиков, что украинцы не будут давать им покоя, пока они не покинут территорию нашей страны.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный высказался по поводу ударов по территории России. По его словам, если наши партнеры боятся давать украинской армии оружие для этих действий, наша страна использует для этого оружие отечественного производства.