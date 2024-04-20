Взрывы в России, День траура в Днепре, атака на Одессу: хронология 787 дня войны

20 апреля 2024, 06:49
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Россияне продолжают войну против Украины и обстреливают мирные украинские города. Одна ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии значительные потери.

Какая ситуация сегодня, 20 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в хронологии от 24 Канала.

Днем ранее Россия ударила по Днепру, взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 786 дня войны

06:45, 20 апреля

В Одесской области повторные взрывы

В 06:42 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу, раздались взрывы. Предварительно, враг атаковал баллистикой.

06:35, 20 апреля

Россияне запустили ракету на Одесскую область

Около 6 утра оккупанты запустили ракету по Одесской области – предположительно, Х-59. Силы ПВО работали по вражеской цели. 

В 6:33 для Одесской области объявили отбой тревоги.

05:40, 20 апреля

Взрывы слышали в разных городах России: повреждена энергетика, вспыхнули пожары

Ночью в России прогремела череда взрывов:

  • В Выгоницком районе Брянской области вспыхнул пожар на подстанции.
  • В Калужской области также произошел взрыв на энергетическом объекте.
  • В Смоленской области из-за атаки дрона начался пожар на объекте топливно-энергетического комплекса.
  • В Белгородской области возле города Старый Оскол на месте падения дрона возник пожар. В сети сообщают, что в небе была видна яркая вспышка и за городом начался пожар. В некоторых районах города частично исчез свет и электроэнергия.
  • В Рязанской области тоже жаловались на атаку дронами. Однако местные власти уверяют, что повреждений якобы нет.

04:56, 20 апреля

В Запорожье прогремел взрыв

В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации.

Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу.

Пока не известно, была это работа противовоздушной обороны или попадание. Воздушные силы предупреждали о применении управляемых авиационных ракет по городу.

03:01, 20 апреля

В Днепре - День траура

20 апреля в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате атаки по городу 19 апреля.

На здании Днепровского городского совета, домах и постройках коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета приспущены украинские флаги.

00:10, 20 апреля

Когда Палата представителей США будет голосовать за пакет помощи Украине

Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине сегодня ориентировочно в 20:20 – 20:30 по Киеву. Пакет помощи для нашего государства будут рассматривать после законопроекта по Израилю.
 

Автор: Анастасія Кушпіт