Взрывы в России, День траура в Днепре, атака на Одессу: хронология 787 дня войны

Россияне продолжают войну против Украины и обстреливают мирные украинские города. Одна ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии значительные потери.

Какая ситуация сегодня, 20 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в хронологии от 24 Канала.

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