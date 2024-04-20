Взрывы в России, День траура в Днепре, атака на Одессу: хронология 787 дня войны
Россияне продолжают войну против Украины и обстреливают мирные украинские города. Одна ВСУ дают достойный отпор врагу, нанося российской армии значительные потери.
Какая ситуация сегодня, 20 апреля, на фронте, в тылу и на международной политической арене – читайте в хронологии от 24 Канала.
Днем ранее Россия ударила по Днепру, взрывы раздавались в нескольких областях: хронология 786 дня войны
В 06:42 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу, раздались взрывы. Предварительно, враг атаковал баллистикой. Около 6 утра оккупанты запустили ракету по Одесской области – предположительно, Х-59. Силы ПВО работали по вражеской цели. В 6:33 для Одесской области объявили отбой тревоги. Ночью в России прогремела череда взрывов: В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации. Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу. Пока не известно, была это работа противовоздушной обороны или попадание. Воздушные силы предупреждали о применении управляемых авиационных ракет по городу. 20 апреля в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате атаки по городу 19 апреля. На здании Днепровского городского совета, домах и постройках коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета приспущены украинские флаги. Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине сегодня ориентировочно в 20:20 – 20:30 по Киеву. Пакет помощи для нашего государства будут рассматривать после законопроекта по Израилю.
В Одесской области повторные взрывы
Россияне запустили ракету на Одесскую область
Взрывы слышали в разных городах России: повреждена энергетика, вспыхнули пожары
В Запорожье прогремел взрыв
В Днепре - День траура
Когда Палата представителей США будет голосовать за пакет помощи Украине
В 06:42 в Одесской области снова объявили воздушную тревогу, раздались взрывы. Предварительно, враг атаковал баллистикой.
Около 6 утра оккупанты запустили ракету по Одесской области – предположительно, Х-59. Силы ПВО работали по вражеской цели.
В 6:33 для Одесской области объявили отбой тревоги.
Ночью в России прогремела череда взрывов:
В ночь на 20 апреля жители Запорожья слышали звуки взрывов. Эту информацию уже подтвердил Иван Федоров, глава областной военной администрации.
Первый взрыв прогремел в 4:54 – через минуту после того, как в Запорожье объявили воздушную тревогу.
Пока не известно, была это работа противовоздушной обороны или попадание. Воздушные силы предупреждали о применении управляемых авиационных ракет по городу.
20 апреля в Днепре объявлен День траура по погибшим в результате атаки по городу 19 апреля.
На здании Днепровского городского совета, домах и постройках коммунальных предприятий, учреждений и заведений городского совета приспущены украинские флаги.
Палата представителей проголосует за пакет помощи Украине сегодня ориентировочно в 20:20 – 20:30 по Киеву. Пакет помощи для нашего государства будут рассматривать после законопроекта по Израилю.