Сменили риторику: зачем Россия иногда подтверждает атаки украинских дронов

Украина продолжает атаковать территорию России беспилотниками. Пропагандисты Кремля опровергают попадания в объекты критической инфраструктуры, но уже не отрицают причастность ВСУ. Они пытаются убедить всех, что российские силы обороны отбивают все атаки дронами, однако есть подтверждение обратного.

Власти России используют интересную технологию для пропаганды – сказать частичную правду, но не признавать успехи Вооруженных Сил Украины. Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что россияне иногда говорят, что "сбитые" беспилотники Украины падают на крыши российских заводов и подрываются.

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Тактика России

В социальных сетях есть много видео, где россияне снимают украинские беспилотники в небе, которые летят к заранее определенным целям.

Все, кто это видел понимают, что беспилотник попал туда куда должен был, но Россия говорит, что беспилотник был сбит и сдетонировали его обломки. Россия это делает, чтобы минимизировать успехи ВСУ. Вроде бы Россия все сбивает, но обломки детонируют,

– рассказал Тизенгаузен.

Политтехнолог подчеркнул, что это классика информационной военной пропаганды России. Они применяют ее повсюду.

После выборов в России изменилась риторика

Борис Тизенгаузен заметил, что сразу после выборов в России Владимир Путин позволил называть войну в Украине войной. После этого пропагандисты перестали так часто использовать слова-замены "хлопок", "задымление" и другие.

Они все больше погружаются в реальную войну в информационном поле. Делают это потому, что не может уже третий год продолжаться так называемая "СВО" с погибшими, ракетами, которые прилетают и с эвакуацией из Белгорода,

– сказал политтехнолог.

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