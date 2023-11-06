Переместят аж до Таганрога: какие последствия мощного "хлопка" возле Маруполя

В оккупированном поселке Седово вблизи Новоазовска вечером 5 ноября были слышны мощные взрывы. Впоследствии выяснилось, что сдетонировал склад боеприпасов противника.

Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин сказал 24 Каналу, что Новоазовск и Седово входят в логистическую цепь российского военного снабжения.

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В пределах досягаемости "хлопка"

Известно, что все грузы, которые приходили в оккупированный Мариуполь из Ростовской области России и дальше шли на Запорожское и Угледарское направления, концентрировались через Новоазовск и Мариуполь.

Когда в Мариуполе начали случаться "хлопки", у оккупантов осложнился процесс логистического снабжения. А когда "хлопки" участились еще и в оккупированном Крыму, то это направление стало еще больше загружено. На пути Мариуполь – Новоазовск постоянно фиксируются пробки,

– отметил Забавин.

Если раньше попадания происходили по Мариупольскому району, то 5 ноября произошел исторический момент, ведь теперь вся временно оккупированная территория этого направления – в пределе досягаемости украинских "хлопков".

"На сегодня у россиян нет безопасного места в Мариупольском и Новоазовском районах для хранения боевого комплекта и военной техники, а также личного состава. Мы увидели это своими глазами", – подчеркнул депутат Мариупольского горсовета.

Новоазовск был оккупирован еще до полномасштабного вторжения России в Украину. Вблизи города было сконцентрировано большое количество военной инфраструктуры врага. Как сообщалось, попадание в Седово произошло по ремонтной базе и складу боекомплекта.

Какие последствия "хлопка" в Седово Новоазовского района: смотрите видео

Враг понес большие потери

В то же время по предварительной информации именно в Седово россияне вероятно ремонтировали вертолеты. Именно сюда они были поспешно перемещены из Бердянского и Луганского аэродромов, подвергшихся ударам ракетами ATACMS.

Будем ждать спутниковых снимков, которые дадут понимание полной картины произошедшего,

– заметил Забавин.

Однако, по его словам, ранее местные жители передавали информацию о перемещении вертолетов через побережье Азовского моря в направлении Новоазовска и Бердянска. Из этого можно сделать выводы, что эти вертолеты могли быть сосредоточены в месте попадания.

Однако с учетом того, какой мощный взрыв произошел в Седово, можно предположить, что враг понес большие потери боекомплекта и военной техники. Это означает, что россияне держали в одном месте слишком много вооружения, которое могло взорваться.

"Так они поступали раньше в Мариуполе, когда считали, что украинский "хлопок" не может туда попасть. Но потом начали очень осторожно размещать в Мариупольском районе военную технику и боекомплект и личный состав. А сейчас оккупантам придется все это перемещать по меньшей мере в направлении Таганрога ", – подчеркнул Дмитрий Забавин.

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