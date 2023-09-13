Продолжение следует, – в Воздушных Силах намекнули, как происходила ночная атака по Крыму
Источник:Николай Олещук
Ночью 13 сентября оккупированный Севастополь подвергся комбинированной атаке. В Воздушных Силах ВСУ намекнули на то, чем был атакован судоремонтный завод оккупантов.
Командующий Воздушными Силами ВСУ Николай Олещук отреагировал на ночные взрывы в оккупированном Крыму. В частности, Олещук поблагодарил украинских пилотов за боевую работу.
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Севастополь атаковали крылатые ракеты
Таким образом, командующий Воздушными Силами ВСУ намекнул, что удар по Севастополю нанесла украинская авиация. Более того, Олещук анонсировал новые атаки по оккупантам.
А пока оккупантов "штормит" и они до сих пор приходят в себя от ночного хлопка в Севастополе, поблагодарю пилотов Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за отличную боевую работу! Продолжение следует…,
– написал Олещук.
Что известно об ударе по Севастополю: подробности
- В течение ночи 13 сентября оккупированный Россией Севастополь подвергся комбинированной атаке. Оккупанты подтвердили, что под ударом была не гражданская инфраструктура.
- В частности, российские минобороны заявили об ударе дронов и крылатых ракет. Как известно, на вооружении Украины есть два типа иностранных крылатых ракет – британские Storm Shadow и их французский аналог SCALP EG.
- Минобороны России заявляет, что Севастополь поразило не менее 3 ракет, а еще 7 якобы были сбиты с помощью "ПеВеО". Однако заявления россиян подвергают сомнению свидетельства местных жителей, слышавших 7 взрывов.
- Россия официально подтвердила, что в результате атаки по Севастополю были повреждены два корабля, которые якобы были на ремонте. Также российское минобороны информирует, что в результате атаки якобы два человека погибли и 26 пострадали.
- В то же время в ГУР МО подтвердили, что в результате атаки по Севастополю поврежден большой десантный корабль и подлодка. Какой тип кораблей поврежден – не сообщается.
- Наконец, в украинской разведке отметили, что также повреждение оборудования судоремонтного завода им. С. Орджоникидзе в Севастополе.
- Добавим, что в ночи 4 августа надводный дрон поразил русский большой десантный корабль "Оленегорский горняк". Эту операцию совместно провели СБУ по ВМС.