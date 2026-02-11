Об этом рассказал 24 Каналу исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, объяснив, каким образом можно противодействовать "Кинжалам". Также городской голова Львова Андрей Садовый сообщил, что в городе была слышна работа ПВО.

"Уникальность ракеты "Кинжал" заключается в том, что у нее очень короткое время подлета к нашим городам. Оно исчисляется буквально несколькими минутами", – подчеркнул Жмайло.

Россияне для этого используют, как отметил он, не стратегическую авиацию, потому что она сильно уничтожена. Они преимущественно оперируют ею, начиная от Иркутска, потом до аэродрома "Энгельса-2" – вылетают, делают пуски, заправляются и летят обратно.

МиГ-31К у России в начале полномасштабного вторжения было 24 единицы. Украине удалось уничтожить четверть от этого количества, в частности в воздушных боях и на аэродромах. Однако к сожалению, такие машины у них остаются,

– отметил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.

Также Россия, начиная с 2025 года, снова способна производить "Кинжалы" благодаря тому, что, по его словам, обходит санкции и получает от Китая соответствующее комплектование и станков для производства этих ракет.

Важно! Андрей Садовый, мэр Львова, отметил, что около 14:40 в направлении города летели два вражеских "Кинжала", которые обезвредили силы противовоздушной обороны. Он сообщил, что по предварительным данным, информации о разрушениях или пострадавших нет. Сейчас городские службы обследуют территорию общины.

На середину года россияне нарастили примерно 2000 единиц ракетного вооружения, в частности "Кинжалов". Вероятно, до конца года они удвоили эту цифру.

Поэтому их расчет был на эффект внезапности, на дневную погоду и на сложность для Сил обороны перехватить это оружие. Потому что это аэробаллистическая ракета, которую может сбивать исключительно Patriot,

– отметил Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что ракет к этим системам, как и самих Patriot, Украине критически не хватает. Поэтому враг и пытается делать такие откровенно террористические, экстраодинарные шаги.

