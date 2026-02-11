Про це розповів 24 Каналу виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, пояснивши, у який спосіб можна протидіяти "Кинджалам". Також міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті було чути роботу ППО.

До теми Росія, ймовірно, готує новий масований обстріл: авіація ворога активізувалася

Скільки ракет зараз виробляє Росія?

"Унікальність ракети "Кинджал" полягає у тому, що в неї дуже короткий час підльоту до наших міст. Він обраховується буквально декількома хвилинами", – підкреслив Жмайло.

Росіяни для цього використовують, як зазначив він, не стратегічну авіацію, тому що вона сильно понищена. Вони переважно оперують нею, починаючи від Іркутська, потім до аеродрому "Енгельса-2" – вилітають, роблять пуски, заправляються і летять назад.

МіГ-31К у Росії на початку повномасштабного вторгнення було 24 одиниці. Україні вдалося знищити чверть від цієї кількості, зокрема у повітряних боях і на аеродромах. Проте на жаль, такі машини у них залишаються,

– наголосив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Також Росія, починаючи з 2025 року, знову здатна виробляти "Кинджали" завдяки тому, що, за його словами, обходить санкції та отримує від Китаю відповідне комплектування і верстатів для виробництва цих ракет.

Важливо! Андрій Садовий, мер Львова, зазначив, що близько 14:40 в напрямку міста летіли два ворожі "Кинджали", які знешкодили сили протиповітряної оборони. Він повідомив, що за попередніми даними, інформації про руйнування чи постраждалих немає. Наразі міські служби обстежують територію громади.

На середину року росіяни наростили приблизно 2000 одиниць ракетного озброєння, зокрема "Кинджалів". Імовірно, до кінця року вони подвоїли цю цифру.

Тому їхній розрахунок був на ефект раптовості, на денну погоду і на складність для Сил оборони перехопити цю зброю. Тому що це аеробалістична ракета, яку може збивати виключно Patriot,

– зауважив Дмитро Жмайло.

Він додав, що ракет до цих систем, як і самих Patriot, Україні критично не вистачає. Тому ворог і намагається робити такі відверто терористичні, екстраодинарні кроки.

Що відомо про атаку "Кинджалами" по Львову?