Пострадали мама с младенцем и трехлетний ребенок, – детали о прилете в Запорожье
10 августа вечером россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг снова попал в гражданские объекты. В результате не обошлось без пострадавших, а также жертвы.
В эфире телеканала Киев24 военный ВСУ и волонтер из Запорожья Станислав Стойков поделился деталями. Он отметил, что оккупанты били по парковой зоне, передает 24 Канал.
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Что известно о пострадавших
По его словам, пострадали люди, просто проезжавшие на машине. Он также рассказал о мужчине, который остановил автомобиль, чтобы спасти женщину с младенцем.
Был ранен младенец с матерью. Он выскочил, бросил машину и сразу человек подхватил ребенка с матерью и поехали они в больницу.
– отметил он.
Стойков добавил, что прилет был по парковой зоне, где находились многие дети. Обратим внимание, что на территории отеля, в который попали оккупанты, также находился детский лагерь. Он работал до 18:00.
В 22:14 секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев поделился дополнительной информацией о ракетном ударе. Он заметил, что в результате атаки пострадал трехлетний ребенок. Ее госпитализировали в больницу и находятся под наблюдением медиков. Состояние ребенка – нетяжелое.
Ракетный удар по Запорожью: что известно
- Начнем с того, что воздушная тревога в Запорожской области была объявлена в 19:17. Тогда предупреждали, что существует угроза с Юга.
- Через несколько минут стало известно, что в областном центре раздался взрыв. Уже в 19:31 глава ОВА Юрий Малашко подтвердил прилет.
- Он подчеркнул, что российские захватчики в очередной раз атаковали гражданские объекты. Кадры, которые он выложил в сеть, свидетельствуют, что враг попал в отель Reikartz.
- Обратим внимание, что в нем останавливался глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, когда находился в Запорожье. Об этом журналистам рассказали в КГВА.
- Кроме того, российские захватчики повредили медицинское и образовательное учреждения. Также получили повреждения две многоэтажки.
- По состоянию на 21:35 от секретаря Запорожского городского совета Анатолия Куртева поступила актуализированная информация о жертвах и пострадавших. По его словам, враг унес жизни у одного человека. Еще 11 получили ранения, одна из них – в тяжелом состоянии.
- Что касается жертвы ракетного удара, то она находилась в 300 – 400 метрах от эпицентра атаки. Погибших могло быть больше, говорят в ОВА. Но избежать этого удалось благодаря сознанию перешедших к укрытию жителей, когда прозвучали сирены.