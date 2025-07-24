Враг атаковал Запорожье 9 "Шахедами": в городе горели дома и учебное заведение

Российская армия ночью 24 июля атаковала Запорожье и Запорожский район 9 ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате этого там вспыхнули пожары.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Запорожской ОВА Ивана Федорова.

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Что известно о последствиях вражеской атаки по Запорожью?

Иван Федоров рассказал, что оккупанты нанесли удары по дачным кооперативам в Запорожье и Запорожском районе.

В результате атаки повреждены хозяйственные постройки. Произошло возгорание домов и прилегающей территории. Сейчас возгорание ликвидировано,

– сказал чиновник.



Россияне атаковали Запорожье "Шахедами" ночью 24 июля / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Глава Запорожской ОГА также отметил, что еще один вражеский удар был по корпусу учебного заведения, который на сегодня не используют. Здание загорелось. Чрезвычайники пожар ликвидировали.



Пожар ликвидировали спасатели / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Предварительно известно, что обошлось без пострадавших в результате ночной вражеской атаки.

К слову, ранее враг атаковал Запорожье 20 июля. Тогда в городе пострадало 10 человек, а также были повреждены многоквартирные и частные дома.