Россиян становится меньше, они чувствуют угрозу отовсюду: последствия "недели хлопка" на Запорожье

Среди захватчиков на оккупированной территории Запорожской области распространяется паника. После успешной "недели хлопка" россияне понимают, какие угрозы ожидают их практически повсюду.

Об этом 24 Каналу сказала депутат Запорожского районного совета Алина Сысоева. В то же время россияне увеличили количество блокпостов и начали активнее осуществлять фильтрационные мероприятия.

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Оккупанты боятся из-за частых "хлопков" на Запорожье

Депутат Запорожского райсовета отметила, что всю предыдущую неделю наши воины неофициально назвали "неделей хлопка" для оккупантов, потому что каждый день к ним что-то прилетало. Так, когда 2 российских корабля зашли, чтобы вывозить украденное зерно и металл, то буквально сразу там произошел "хлопок".

Так что можно сказать, что это была продуктивная неделя для ВСУ на оккупированных территориях Запорожской области, поскольку там уменьшилось количество россиян, их вооружения и техники.

Каждую неделю у них что-то прилетает по базам, и их становится там меньше,

– подчеркнула Сысоева.

Поэтому, по ее словам, среди российских окупантов распространяется паника, поскольку они чувствуют угрозу буквально отовсюду.

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Оккупанты усилили террор и репрессии

В то же время, отметила Сысоева, россияне усиливают террор на оккупированных территориях. Они увеличили количество блокпостов и активнее проводят фильтрационные мероприятия. Человека могут просто остановить на улице, посмотреть его телефон, потребовать раздеться и показать татуировку.

Если что-то не понравится, то человек, к сожалению, отправляется на подвал,

– сказала депутат райсовета.

Также враг продолжает работу по вербовке людей, в частности, он склонял к сотрудничеству глав ОСМД. Некоторые согласились и помогали россиянам проводить "референдум".

Кроме того, оккупанты склоняют к сотрудничеству таксистов. В частности, о подобных случаях известно в Мелитополе. Вероятно, таким образом они хотят знать, о чем говорят люди. Ведь местные жители не смирились и хотят скорейшего освобождения от захватчиков.

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