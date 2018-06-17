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Xiaomi представила "умный" футбольный мяч Insait Joy: чем интересна новинка

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Xiaomi представила "умный" футбольный мяч Insait Joy
Xiaomi представила "умный" футбольный мяч Insait Joy / Фото из открытых источников

Чемпионат мира по футболу поглотил всех. Даже компания Xiaomi решила выпустить "умный" футбольный мяч, который получил название Insait Joy. В середине новинки установили специальный чип, который позволяет собирать различную информацию и отслеживать активность, а затем синхронизировать все со смартфоном.

Об этом сообщает prostotech.

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Мяч не одноразовый, ведь внутри Insait Joy установлен аккумулятор, питающий новинку и заряжающийся с помощью беспроводной зарядки. Для полной зарядки аккумулятору нужно 7,5 часов, при этом одного заряда хватит на 40 дней непрерывных тренировок или игры. За 30 минут мяч получает заряд, которого хватит на 3 часа игры. А сама новинка изготовлена из полиуретана.

Xiaomi Insait Joy
Xiaomi Insait Joy передает все данные о ваших тренировки на смартфон

Стоит отметить, что подключение к смартфону производится с помощью технологии Bluetooth. Приложение, которое анализирует данные, полученные от мяча, позволяет распознавать, какие упражнения в данный момент игрок выполняет.

Xiaomi Insait Joy
Xiaomi Insait Joy имеет встроенный чип и аккумулятор

В продажу Xiaomi Insait Joy поступят в размерах 4 и 5 и весом 350-390 и 420-450 граммов соответственно. Ценник уже установили в 299 юаней, но пока продукт находится на краудфандинговому площадке Xiaomi, а значит в продаже новинка появится не ранее чем через месяц.

Тизер Xiaomi Insait Joy – смотрите видео

 

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Теги: Чемпионат мира по футболу - 2018 Новости спорта Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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