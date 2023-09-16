Зачем Суровикину дали новую должность: политолог допустил замысел Кремля
Карьера военного преступника Сергея Суровикина стремительно пошла вниз из-за сотрудничества с мятежником Евгением Пригожиным. Бывший командующий Воздушно-космическими силами России стал всего лишь главой координационного комитета СНГ по вопросам противовоздушной обороны.
Днями российского генерала заметили в Алжире. Предполагается, что Суровикин может собирать остатки вагнеровцев под крылом минобороны. Политолог Валерий Дымов рассказал 24 Каналу, что сейчас генерал "Армагедон" практически ничего не решает.
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"Свадебный" генерал
Суровикин фактически превратился в "свадебного" генерала и то, что он улетел в Алжир и возглавил какой-то совет не имеет существенного значения.
Там где Пригожин с Дмитрием Уткиным долетались, там должен быть Суровикин,
– сказал Дымов.
Сейчас трещит построенная Суровикиным российская противовоздушная оборона. За это ему обычно следовало бы нести ответственность, потому что второй "самый защищенный" после Москвы противовоздушной и противоракетной обороной узел Севастополь не может выдержать атак ракетами Storm Shadow и SCALP.
"Мы видим как уничтожается комплекс С-400 "Триумф", практически в сухом доке ПДК "Минск" и подводный корабль "Ростов-на-Дону". Видим как трещит хваленая противовоздушная оборона России, за которую отвечал Суровикин", – добавил политолог.
За что будет нести ответственность Суровикин: смотрите видео
Судьба Суровикина после смерти Пригожина: коротко
- В конце августа стало известно, что генерала Суровикина уволили с должности командующего Воздушно-космическими силами России. Спустя несколько дней военный преступник впервые после мятежа Пригожина появился на публике. Он вместе с женой прогуливался по Москве.
- Впоследствии появилась информация о новой должность Суровикина. Военный преступник мог стать председателем координационного комитета СНГ по противовоздушной обороне. По предварительной информации, все представители совета министров обороны СНГ поддержали его кандидатуру единодушно.
- Аналитики отметили, что такое назначение – это не что иное, как месть Кремля за ненадлежащее исполнение своих функций. В частности, это касается и ведения войны против Украины.