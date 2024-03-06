Невероятно надоедливая машина, – Черник сказал, как долго Россия готова жертвовать истребителями

Только за две недели Россия потеряла более 15 истребителей Су-34 и Су-35. И, кажется, российские войска готовы рисковать дальнейшими потерями авиации в пользу достижений на Востоке Украины.

Истребители будут активными, вероятнее всего, до выборов президента России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Владимиру Путину нужны "победы".

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"Истребители – невероятно надоедливая машина. Авдеевку засыпали корректируемыми авиабомбами прежде всего калибра ФАБ-500 и УПАБ-1500. ФАБ до 6 единиц могут брать на фюзеляж, а УПАБ до 3. Поставили абсолютный рекорд со времен Второй мировой войны, за сутки сбросили примерно полторы сотни бомб. Где-то в большой степени Авдеевка и упала, потому что не могла выдержать такой бешеной бомбовой нагрузки", – подчеркнул военный эксперт.

Как долго россияне будут жертвовать истребителями

По мнению Черника, еще полторы недели россияне будут готовы идти на жертвы. КАБы невероятно препятствуют украинским военным, а Владимиру Путину нужен результат как раз к выборам 15 – 17 марта. В Кремле мечтают выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По их шкале, цель полностью оправдывает средства. Вероятно, оккупанты готовы потерять еще 15 – 20 истребителей, если смогут реализовать этот план.

После президентских выборов в Кремле оценят обстоятельства. Надеемся, враг не сможет воплотить свой замысел. Поэтому, видимо, применение истребителей несколько снизится, но точно не остановится. У россиян чрезвычайно специфическая логика. Черник вспомнил Чернобаевку на Херсонщине, где оккупанты на одном месте располагали авиацию, а украинские военные ее ловко ликвидировали.

И так 25 раз. Гомо сапиенс может прийти к выводу, что это непродуктивно на 3, ну, на 5 раз. Но не на 20,

– подчеркнул Петр Черник.

Сколько Су-34 в России

Черник рассказал, что по состоянию на начало полномасштабного вторжения России в Украину оккупанты имели примерно сотню Су-34. Удалось уничтожить более 25 "сушек" и смело можно добавить еще десяток. Ведь не всегда есть возможность подтвердить, что самолет сгорел. Особенно в начале войны, когда были воздушные бои. Если в рабочем состоянии россияне имеют 70 единиц Су-34, для них это уже очень хорошо.

Есть интересный момент, который называется "опережающее истребление". За февраль Украина сбила более десятка Су-34, а за 2023 год в строй стало всего 6 единиц. Если такими темпами будем уничтожать российскую авиацию, то с большой вероятностью за несколько месяцев можем полностью решить проблему с Су-34.

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