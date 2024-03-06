Винищувачі будуть активними, найімовірніше, до виборів президента Росії. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, тому що Владіміру Путіну потрібні "перемоги".

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"Винищувачі – неймовірно дошкульна машина. Авдіївку засипали коригованими авіабомбами насамперед калібру ФАБ-500 та УПАБ-1500. ФАБ до 6 одиниць можуть брати на фюзеляж, а УПАБ до 3. Поставили абсолютний рекорд з часів Другої світової війни, за добу скинули приблизно півтори сотні бомб. Десь великою мірою Авдіївка і впала, бо не могла витримати такого шаленого бомбового навантаження", – наголосив військовий експерт.

Як довго росіяни будуть жертвувати винищувачами

На думку Черника, ще півтора тижня росіяни будуть готові йти на жертви. КАБи неймовірно перешкоджають українським військовим, а Владіміру Путіну потрібний результат якраз до виборів 15 – 17 березня. У Кремлі мріють вийти на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини. За їхньою шкалою, мета повністю виправдовує засоби. Імовірно, окупанти готові втратити ще 15 – 20 винищувачів, якщо зможуть реалізувати цей план.

Опісля президентських виборів у Кремлі оцінять обставини. Сподіваємося, ворог не зможе втілити свій задум. Відтак, мабуть, застосування винищувачів дещо знизиться, але точно не зупиниться. У росіян надзвичайно специфічна логіка. Черник пригадав Чорнобаївку на Херсонщині, де окупанти на одному місці розташовували авіацію, а українські військові її вправно ліквідовували.

І так 25 разів. Гомо сапієнс може дійти до висновку, що це непродуктивно на 3, ну, на 5 раз. Але ж не на 20,

– підкреслив Петро Черник.

Скільки Су-34 в Росії

Черник розповів, що станом на початок повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти мали приблизно сотню Су-34. Вдалося знищити понад 25 "сушок" і сміливо можна додати ще десяток. Адже не завжди є можливість підтвердити, що літак згорів. Особливо на початку війни, коли були повітряні бої. Якщо в робочому стані росіяни мають 70 одиниць Су-34, для них це вже дуже добре.

Є цікавий момент, який називається "випереджальність винищування". За лютий Україна збила більше десятка Су-34, а за 2023 рік у стрій стало всього 6 одиниць. Якщо такими темпами будемо нищити російську авіацію, то з великою імовірністю за кілька місяців можемо повністю розв'язати проблему із Су-34.

У Росії проблеми через "літакопад"