Где оккупанты проваливают наступление, что обстреливают: карта боевых действий на 28 марта

Российские захватчики продолжают игнорировать законы и обычай ведения войны, обстреливая граждан. Самая горячая ситуация на Бахмутском направлении. ВСУ держат оборону.

Как отметили в командовании украинской армии, по состоянию на утро 28 марта ожесточенные бои ведутся вблизи Бахмута, Авдеевки и Марьинки. Вместе с тем, только за минувшие сутки наши защитники отбили 62 атаки противника и продолжают давать отпор оккупантам.

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Россия продолжает террор

Собственно, основные усилия захватчики сосредоточивают на наступлении на Лиман, Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Хотя их операции не имеют никакого успеха.

Топоры Авдеевка и Марьинка: противник провел неудачные наступательные операции в направлении поселков Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Невельское, Марьинка,

– пишут в ВСУ.

Кроме того, за сутки враг нанес 24 воздушных и 12 ракетных ударов, а также совершил 55 атак с помощью ракетных систем залпового огня. В то же время от обстрелов пострадали города и села в следующих областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Луганская;

Донецкая;

Запорожская;

Херсонская.

Что происходит на разных направлениях: карта боевых действий от DeepState, 28 марта

Оккупанты применили "слезоточивый газ" в окрестностях таких населенных пунктов: Новокалиново, Ласточкино, Первомайское и Марьинка.

Потери врага и обстрел Славянская

Пытаются удержать оборону противники в Херсонском и Запорожском направлениях.

По состоянию на 28 марта известно, что ВСУ уничтожили 171 720 вражеских воинов, только за предыдущие сутки – 570 бойцов. Об этом сообщили в Генштабе. Также там констатировали, что арсенал Кремля за год широкомасштабной войны уменьшился на 3 602 танков, 6 966 боевых бронированных машин и 2 653 артиллерийских систем.

Напоследок вспомним, что 27 марта путинские воины нанесли удар по Славянску в Краматорском районе Донецкой области систем С-300. В результате этого 2 человека погибли, еще 32 – получили ранения. Президент Украины пообещал, что все причастные к этому преступлению будут привлечены к ответственности.