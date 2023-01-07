Оружие работает в системе: за сбыт каких целей отвечают комплексы Patriot, IRIS-T и NASAMS
Неправильно сравнивать эффективность Patriot, IRIS-T и NASAMS. Эти системы ПВО отвечают за сбивание разных целей.
Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт, главный редактор Defence Express Олег Катков. Воздушные силы эффективно работают по вражеским ракетам – с сентября сбито уже более 500 воздушных целей.
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Сравнивать разные системы ПВО неправильно
Катков рассказал, что Patriot, NASAMS, IRIS-T – это разные комплексы и сравнивать их неправильно. Например, Patriot – это больше средство ПРО и он может работать по баллистическим ракетам, а вот NASAMS и IRIS-T – нет. Эти 2 комплекса это комплексы средней дальности – на 20 – 40 км.
Следует понимать, что все оружие работает в системе. То есть, все эти комплексы взаимосвязаны, поддерживают друг друга, работать в одном информационном пространстве и создавать ту же эшелонированную ПВО. Если летит шахид, то его должен сбивать не Patriot, а вот когда летит баллистическая ракета отвечать за это должен Patriot,
– отметил военный эксперт.
Катков о том, за сбыт каких целей отвечают комплексы Patriot, NASAMS и IRIS-T: смотрите видео
Современные средства ПВО намного лучше, чем советские
Он продолжил, что современные ЗРК – это не советские, средний возраст которых более 30 лет. То, что наши зенитчики выжимают из советских систем – это действительно фантастика. Они имели ограниченную модернизацию. Современные комплексы – это комплексы нового поколения.
"Они значительно лучше и обладают в разы большей эффективностью. Они значительно многоканальнее, и могут уничтожать за один раз значительно большее количество целей, имеют значительно лучшую систему наведения, управления, маневровость, боевую часть", - отметил главный редактор Defence Express.
По его словам, сравнивать системы NASAMS, IRIS-T, Patriot с советскими системами – это тоже самое, что сравнивать компьютеры 80-х годов с современными. Совершенно понятно, какие из них лучше.
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