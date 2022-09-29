Наказание за неявку в военкомат: что грозит уклонистам

В Украине продлили общую мобилизацию до 21 ноября 2022 года. Граждане призывного возраста могут получить повестки. За уклонение от военной службы предусмотрена уголовная ответственность.

После получения повестки гражданин обязан прибыть в военкомат. За неявку грозит штраф. Об этом рассказал юрист Ярослав Кравец.

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Вручение повестки не означает срочную отправку на фронт

Повестку должны вручать правильно: лично призывнику. Он должен поставить подпись о получении и явиться в военкомат для уточнения данных. Призывника поставят на соответствующий учет и направят на медкомиссию. Только после выводов врача военнообязанного могут отправить на срочную службу, убеждает юрист.

Штраф за уклонение от военной службы

Украинское законодательство предусматривает административную и уголовную ответственность за уклонение от военной службы. Если призывник не явился после получения первой повестки, ему могут выписать штраф в размере 85 – 119 гривен. За повторное нарушение придется заплатить 255 гривен.

Военнообязанному, который прошел медицинскую комиссию, а дальше не явился в военкомат, грозит уголовная ответственность.

В Украине есть четыре вида повесток

Повестка для уточнения учетных данных военнообязанных. Цель повестки – обновить данные о призывнике в военкомате. Речь идет о контактной информации, состоянии здоровья, составе семьи, месте обучения и работы. Именно этот вид обычно и вручается на улице.

Повестка на прохождение медицинского осмотра при военкомате. Цель – определить состояние здоровья и пригодность к военной службе. По результатам обследования выдают заключение военно-врачебной комиссии о пригодности или непригодности к службе.

Повестка-призыв на срочную военную службу. Именно после ее получения грозит уголовная ответственность.

Повестка на прибытие на призывной участок или "мобилизационное распоряжение", "боевая повестка" или "повестка на отправку". Этот вид вручается только тем, кто уже прошел медкомиссию, пригодный к военной службе и должен явиться на призывной сборный пункт.

Уклонение от призыва на срочную военную службу карается ограничением свободы до трех лет.

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В Украине объявили общую мобилизацию

В ночь на 25 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны явиться по вызову военкомата и встать на учет.

Мобилизации не подлежат: непригодны для службы по решению медкомиссии, родители троих и более детей, народные депутаты, недееспособные граждане, родители ребенка с инвалидностью.

Работодатели могут забронировать военнообязанных работников. Женщин мобилизуют только по собственному желанию.

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