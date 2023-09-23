Под носом у оккупантов: партизаны показали, как следят за управлением ФСБ в Севастополе

Партизаны показали, как они следят за управлением ФСБ во временно оккупированном россиянами Севастополе в Крыму. Там буквально накануне прилетело по штабу Черноморского флота России во время совещания руководящего состава врагов.

Именно поэтому, по словам Буданова, некоторые российские генералы – ранены, есть погибшие оккупанты. В "Атеше" рассказывали, что огонь корректировали их агенты и обычные севастопольцы.

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Как партизаны следят за врагом в Крыму

Партизаны военного партизанского движения на временно оккупированных территориях Украины и России рассказали, что севастопольцы следят за управлением российского ФСБ.

Севастополь – важный город в контексте освобождения Крыма. Наши агенты ведут разведку прямо перед носом управления ФСБ России по республике Крым и городу Севастополю,

– заявили в "Атеше".

Они отметили, что местные жители активно сотрудничают с партизанами и работают над изгнанием россиян из города.

Партизаны следят за ФСБ в Севастополе: смотрите видео

Атака по штабу Черноморского флота России в Севастополе