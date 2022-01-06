Зачистка в Алматы: между военными и митингующими продолжаются перестрелки

В охваченном протестами Алматы утром 6 января началась операция по "зачистке от мародеров". Между военными и вооруженными протестующими возникла интенсивная перестрелка.

Операцию производят силовики и военные. Сообщают, что во время беспорядков городу нанесен огромный ущерб.

Важно Обращение к России, жертвы и горящие здания: хроника событий в Казахстане за 5 января

Речь идет о разгромленных витринах магазинов и банкоматах, горящих административных зданиях и машинах, а также разграбленных торговых центрах.

Митингующих оцепили

Военные взяли в кольцо погромщиков. Там было около 50 единиц техники, в частности БТР, бронемашины, военные грузовики. Они оцепили площадь по периметру, однако впоследствии все военные якобы покинули место событий.

Что происходит в Казахстане

Протесты в стране продолжаются с 3 января, однако значительные обороты они набрали 5 января. Тогда митингующие выдвинули требования относительно обновления власти.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал страны Организации Договора о коллективной безопасности (Беларусь, Армения, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан и Россия) ввести войска в Казахстан.

В СМИ заявили, что Россия якобы готова ввести войска в Казахстан. Кроме того, в Кремле якобы приказали задерживать в Москве всех, кто будет с казахской символикой.

Официально известно о по меньшей мере 1 погибшем митингующем и 10 военных. Однако в сети опубликовали жуткие кадры из морга, где лежат десятки жертв с огнестрельными ранениями.

К теме – Ситуация в Казахстане переросла в чрезвычайное положение, а Токаев обратился к гражданам: